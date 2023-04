Ärger um Parkplätze: Anwohner des Birkenwegs in Neuried dürfen ihre Autos nicht mehr auf dem Gehweg abstellen

Von: Romy Ebert-Adeikis

Sie sind in schlechtem Zustand und durch Elektrokästen oft sehr schmal: Die Gehwege im Birkenweg würden – außer zum Parken – nie genutzt, sagen (v.li.) Christian Siegesmund, Gisela und Rainer Pippig sowie Brigitte Schmeller. © Romy Ebert-Adeikis

Jahrzehntelang wurde im Birkenweg in Neuried ein Auge zugedrückt. Die Anwohner konnten ihre Autos auf dem Gehweg parken. Jetzt gibt es auf einmal Probleme.

Neuried ‒ Seit Februar versteht Rainer Pippig die Welt nicht mehr: „Am 1. Mai wohnen wir genau 40 Jahre hier am Birkenweg“, sagt der Neurieder. „In der Zeit wurde immer stillschweigend geduldet, dass wir in unserer schmalen Straße den Gehsteig zum Parken mitbenutzen können.“

Vor 25 Jahren hätten das der damalige Polizeichef und der frühere Bürgermeister Otto Götz bei einer Ortsbesichtigung auch abgenickt. „Und jetzt auf einmal werden wir alle aufgeschrieben. Jedes Mal 55 Euro Strafe“, ärgert sich Pippig.

Anwohner des Birkenwegs in Neuried wütend über Schikane: Polizei sei täglich vorbeigefahren

Also wendet er sich mit einem Schreiben ans Ordnungsamt ‒ unterzeichnet von fast allen Anwohnern des Birkenwegs. „Ich kenne die Straße nicht anders als mit Gehwegparkern“, bestätigt Christian Siegesmund. Daran ist aus seiner Sicht auch nichts Schlimmes: Die Gehwege seien abschüssig und maximal einen Meter breit, sodass Personen mit Rollator oder Kinderwagen ohnehin auf der Straße laufen müssten.

„Aber auch sonst nutzt die Gehwege niemand“, sagt Siegesmund. „Ich verstehe nicht, dass man jahrelang ein Auge zudrückt und auf einmal diese Schikane.“ Nach den ersten Strafzetteln sei die Polizei täglich vorbeigefahren, berichtet der Anwohner.

Polizeichef reagiert auf Kritik: Alle Dienststellen in München würden verstärkt auf Gehwegparken achten

Das bestreitet der örtliche Polizeichef Thomas Sorgalla: „Es ist definitiv nicht so, dass Kollegen bewusst jeden Tag vorbeigefahren sind.“ Das Melden von Ordnungswidrigkeiten ‒ wie Parken am Gehsteig ‒ unterliege zudem dem Opportunitätsprinzip. „Das heißt, jeder Beamte entscheidet für sich, was er aufschreibt.“

In der Inspektion werde mit Augenmaß geurteilt, betont Sorgalla. Allerdings würden alle Dienststellen des Polizeipräsidiums München derzeit verstärkt auf das Thema Gehwegparken achten. „Denn das nimmt generell in vielen Bereichen überhand“, erklärt der Polizeichef.

Ärger um Gehweg-Parkplätze in Neuried: Gemeinde erteilt Anwohnern Absage

Legal sei das Gehwegparken nur, wenn die Gemeinde ein entsprechendes Verkehrsschild aufstellen ließe. Darum hatten die Anwohner des Birkenwegs auch beim Ordnungsamt gebeten. Die Absage folgte prompt: „Wenn die gesetzlich vorgeschriebene Restfahrbahnbreite für Rettungsfahrzeuge, Entsorgungsfahrzeuge und Ähnliches nicht ausreichend ist, darf auf schmalen Fahrbahnen nicht geparkt werden“, heißt es in einem Antwortschreiben der Behörde, das Hallo vorliegt.

Und diese Restbreite von 3,05 Meter sei laut Polizei auch dann nicht gegeben, wenn die Autos zur Hälfte am Gehweg stehen. Die vor 25 Jahren getroffenen, mündlichen Absprachen, entbehren jeglicher rechtlichen Grundlage“, teilt das Ordnungsamt Rainer Pippig weiter mit.

Neurieder Anwohner hoffen auf Lösung, schleißen rechtliche Schritte aber nicht aus

„Zudem besteht kein Anspruch auf einen Parkplatz im öffentlichen Raum.“ Stattdessen sollen die Anwohner auf ihren Grundstücken oder in der Wendeschleife am Ende des Birkenwegs parken. Christian Siegesmund sieht das mit Sorge, er wohnt direkt an der Kehre. „Schon jetzt hat uns einmal ein Lieferfahrzeug die Regenrinne am Carport abgefahren, weil es dort eng ist“, berichtet der Neurieder.

Er und seine Nachbarn hoffen, dass man im Gespräch mit Bürgermeister Harald Zipfel doch noch eine Lösung findet. Auch rechtliche Schritte wollen die Anwohner nicht ausschließen. „Ich würde gern die Möglichkeiten ausloten, ob man unsere Gehwege überhaupt als solche definieren kann“, sagt Siegesmund.

Die Bürgersteige oder die Straße baulich zu verändern, schließt der Rathauschef auf Hallo-Anfrage aber aus: „Ein Umbau würde vermutlich 100.000 Euro oder mehr kosten. Ich denke mal, das würden die Anwohner auch nicht zahlen wollen.“

