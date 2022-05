In einer Münchner Klinik: Deutschlandweit erster Fall von Affenpocken bestätigt

Im Klinikum Schwabing wurde der erste Fall von Affenpocken in ganz Deutschland bestätigt. (Symbolbild) © dpa/Sven Hoppe

In München wurde erstmals ein Fall von Affenpocken gemeldet. Aktuell wird der Patient im Schwabinger Krankenhaus behandelt, für die Bevölkerung bestehe wenig Gefahr.

Das Robert Koch-Institut (RKI) bestätigte den allerersten Infektionsfall mit Affenpocken in Deutschland. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und das RKI schätzen die Infektionsgefahr für die Bevölkerung als gering ein.

Deutschlandweit erster Affenpocken-Fall in München: Das sind die Symptome

Laut Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) und Münchens Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek steht die Landes- und Stadtregierung im engen Kontakt mit dem RKI und der München Klinik Schwabing, um Kotaktpersonen des Erkrankten ausfindig zu machen. Der Infizierte ist von Portugal über Spanien nach Deutschland eingereist.

Bevor der Patient in München ankam, befand er sich in Düsseldorf und Frankfurt/Main. Nachdem der Mann erste Symptome verspürte begab er sich sofort in medizinische Behandlung, ein bei der Bundeswehr durchgeführter spezieller PCR-Test konnte die Infektion mit dem Affenpocken-Virus bestätigen. Das Tropeninstitut der LMU ermittelt mit einem Expertenteam zum Ursprung des Virus.

Der Präsident des LGL, Prof. Christian Weidner, hält währenddessen weitere Infektionen für unwahrscheinlich. Eine Mensch-zu-Mensch Übertragung sei nur bei intensivem körperlichen Kontakt möglich. Es könne sieben bis 21 Tage zum Auftreten der ersten Symptome dauern. Dazu zählen unter anderem Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen und ein großflächiger Hautausschlag.

Der Chefarzt der Infektiologie im Schwabinger Klinikum, Prof. Clemens Wendtner, attestiert dem Patienten einen guten Zustand. Er habe lediglich leichte Symptome und wird prophylaktisch mit einem Spezialmedikament behandelt.

