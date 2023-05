Helfer bei Zank in der Stadt: AKIM-Schlichter sollen in München wieder Streits lösen

Von: Kevin Wenger

Teilen

Die AKIM-Schlichter sollen auch dieses Jahr wieder Streits in München zwischen Privatpersonen unkompliziert schlichten. © dpa/Matthias Balk

Die AKIM-Schlichter sind Ansprechpartner für Feiernde und Anwohner bei Konflikten und Problemen in der Innenstadt. Wo die Helfer dieses Jahr wann zu finden sind:

München ‒ Schon seit einigen Jahren sind die Konfliktmanager des AKIM (allparteiliches Konfliktmanagement in München) in der Münchner Innenstadt unterwegs und schlichten Streits zwischen Privatpersonen. Und das mit Erfolg, denn auch dieses Jahr kehren die mobilen Schlichter zurück.

Ab Freitag, 12. Mai, bis Ende September sollen die Helfer an Feierhotspots in München zu finden sein, um im Ernstfall eine unproblematische Lösung auszuhandeln. Zu erkennen sind die Konfliktmanager an ihren roten Westen mit AKIM-Schriftzug hinten drauf. Neu dazu kommt dieses Jahr ein leuchtender Rucksack für das AKIM-Personal.

AKIM-Schlichter wieder im Einsatz: Hier sind sie zu finden

Schon das neunte Jahr werden die Schlichter vornehmlich im Glockenbachviertel zu finden sein - mit Schwerpunkt Gärtnerplatz und Baldeplatz / Wittelsbacher Brücke. Gegebenenfalls kommen die Konfliktmanager auch zum Holzplatz. Am Schwabinger Wedekindplatz wird es ebenfalls eine Präsenz geben, genauso wie an der Gerner Brücke / dem Grünwaldpark in Nymphenburg.

Die Stadt schließt nicht aus, dass weitere Aufenthaltsorte für die Helfer dazukommen. Sie halten sich an Partyhotspots oder stark frequentierten Orten auf, an denen Konfliktpotenzial herrscht.

AKIM-Schlichter wieder im Einsatz: Feiern und Wohnen vereinen - Konflikte vorbeugen

An regenfreien und warmen Abenden und Nächten sind die AKIM-Mitarbeiter von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag sowie vor Feiertagen im Einsatz. In der Regel arbeiten sie von 22 Uhr abends bis 2 Uhr morgens, an der Gerner Brücke jedoch schon ab 21 Uhr und nur bis 1 Uhr morgens.

Die Arbeit der Schlichter besteht darin, Feiernde aktiv anzusprechen und sie auf Bedürfnisse der umliegenden Anwohner hinzuweisen, bei Konflikten einzuschreiten und Feiern einzudämmen, die aus dem Ruder laufen. Natürlich können die AKIM-Helfer auch selbstständig angesprochen und auf Probleme hingewiesen werden.

Kontakt zu AKIM AKIM ist zu Bürozeiten telefonisch erreichbar unter 233-40216 oder per E-Mail an akim.soz@muenchen.de.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.