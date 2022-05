Alarm in den Riem Arcaden ‒ Warum die Besucher aus dem Münchner Einkaufszentrum evakuiert werden

Von: Jonas Hönle

In den Riem Arcaden in München wird heute die Evakuierung der Besucher geübt. (Symbolbild) © Klaus Haag

Evakuierung und Feueralarm in den Riem Arcaden in München. Am Donnerstag werden Besucher des Einkaufszentrum über Durchsagen aufgefordert, das Gebäude zu verlassen.

In den Riem Arcaden in München werden am heutigen Donnerstag die Sicherheitsstandards überprüft. Um die Evakuierung zu üben, wird der Feueralarm ausgelöst und die Besucher über Durchsagen im gesamten Einkaufszentrum, im Parkhaus und auf dem Vorplatz aufgefordert, das Gebäude zu verlassen.

Der Probe-Alarm wurden per Mitteilung von dem Einkaufszentrum am Donnerstag angekündigt. „Wir möchten die Öffentlichkeit rechtzeitig informieren, damit die Übung niemanden beunruhigt“ so Center Manager Egzon Hashani. Die Erfahrung aus vergangenen Übungen habe gezeigt, dass der Alarm auch in der Nachbarschaft zu hören sei.

Die Alarm-Übung ist absichtlich morgens angesetzt, da um diese Uhrzeit nur wenige Besucher in den Riem Arcaden unterwegs seien. „Wer sich bei uns aufhält, wird allerdings Teilnehmer der Übung und muss das Gebäude verlassen“, erklärt Hashani.

Nachdem der Feueralarm ausgelöst ist, läuft im Einkaufszentrum die Evakuierung an. Die verschiedenen Bereiche des Centers werden dann geordnet geräumt. Einige Mitarbeiter der Geschäfte sind für Notfälle als Evakuierungshelfer ausgebildet.

Als letztes verlassen die Selbsthilfekräfte und die Mitarbeiter des Centermanagements das Gebäude. Alle Mitarbeiter der Riem Arcaden sammeln sich dann auf dem Willy-Brandt-Platz.

„Während der Übung bleiben nur einige ausgewählte Personen im Einkaufszentrum“, so Hashani. Beobachter werden den Ablauf verfolgen, um eventuelle Verbesserungsmöglichkeiten zu finden. Die Eingänge werden verschlossen und zum Teil bewacht, damit niemand in die dann leeren Ladenstraßen eindringen kann. Die Geschäfte sind während der Übung nicht zugänglich.

„Wir haben Polizei und Feuerwehr eingeladen, die Übung zu beobachten und den Anlass zu nutzen, um selbst die Anfahrt zum Center zu proben“, sagt Hashani.

