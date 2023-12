Albtraum im Aufzug: Vater und Sohn bei Dauerfahrt gefangen – Münchner Feuerwehr muss einschreiten

Eine Aufzug-Fahrt nahm für einen Vater und seinen Sohn kein Ende. Die Feuerwehr musste die beiden befreien. (Symbolbild) © Christin Klose/dpa

Ein Aufzug in München fuhr unentwegt auf und ab, ein Vater und sein Sohn waren im Fahrstuhl gefangen. Die Feuerwehr musste den Albtraum beendet.

München / Sendling – Es ist ein wahrer Albtraum im Aufzug. In München fuhr ein Fahrstuhl in einem Wohnhaus ununterbrochen und ließ sich nicht mehr stoppen. Die Feuerwehr musste ausrücken, um die gefangenen Personen zu befreien.

Feuerwehr-Einsatz in München - Aufzug stoppt nicht mehr und hält Vater und Sohn gefangen

Ein Vater stieg am Mittwochmorgen mit seinem einjährigen Sohn in den Aufzug, um ins Erdgeschoss zu fahren. Dort machte der Fahrstuhl jedoch wieder kehrt und fuhr in den ersten Stock. Dieser Vorgang wiederholte sich laut Feuerwehr und nahm kein Ende.

Als der Mann genervt versuchte, über die Gegensprecheinrichtung Hilfe zu holen, erlebte er erneut einen Rückschlag. Die Stimme am anderen Ende der Leitung erklärte, man könne ihm nicht helfen und er solle sich an die Feuerwehr wenden.

Die Ehefrau, welche mit weiteren vier kleinen Kindern im Treppenhaus auf ihren Mann gewartet hatte, rief dann den Notruf 112.

Münchner Feuerwehr beendet Albtraum im Fahrstuhl

Die ausgerückten Einsatzkräfte öffneten das Bedienpanel und betätigten den Not-Aus. Dann fuhren sie die Aufzugskabine manuell in das nächstgelegene Stockwerk und öffneten mit einem Spezialschlüssel die Schiebetüren. Nun endlich konnten der gefangene Vater und Sohn den Fahrstuhl verlassen.

Wie viele Runden die beiden tatsächlich drehten, ist nicht bekannt. Vater und Sohn blieben unverletzt, der Aufzug wurde stillgelegt.

