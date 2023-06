Heilig-Geist-Gemeinde: So bunt ist der neue Pfarrer im Olympiadorf

Alexander Brandl ist der neue Pfarrer der Olympiakirche. © Patricia Stücher

Der neue Pfarrer der Olympiakirche Alexander Brandl will eine Trendwende schaffen und die Kirche wieder mit dem Menschen vereinen. Wie er das erreichen will...

Olympiadorf ‒ In München sind vergangenes Jahr 26 008 Menschen aus der Kirche ausgetreten, das verzeichnete zumindest das Kreisverwaltungsreferat. Doch der neue evangelische Pfarrer der Heilig-Geist-Gemeinde Alexander Brandl will jetzt die Olympiakirche wieder für alle Menschen interessanter machen. Die richtigen Grundlagen dazu hat er schon im Gepäck, denn seit seiner Kindheit fühlt er sich der Kirche und dem Glauben zugewandt. Der 36-Jährige ist in Berching in der Oberpfalz aufgewachsen und war bis zu seinem 18. Lebensalter katholisch.

Auf seinem Weg bis zu seinem jetzigen Amt gab es einige Veränderungen. So hat er sich mit 18 entschlossen evangelisch zu werden, weil Brandl die Kirche als Hindernis sah. Bevor der Pfarrer in der Olympiakirche gelandet ist, hat er auch mehrere Jahre in der Unternehmenskommunikation gearbeitet. Nicht nur sein Werdegang hat ihm geholfen, sondern auch sein Mann. Dieser steht unterstützend an Brandl Seite und beide wohnen gemeinsam in der Pfarrwohnung. Im Hallo Interview steht er Rede und Antwort und gibt damit einen Eindruck in seine Persönlichkeit.

Das ungewöhnliche und bunte Gebäude der Olympiakirche an der Straßberger­straße 3 gefällt dem neuen Pfarrer Alexander Brandl gut. © Patricia Stücher

Neuer Pfarrer in der Olympiakirche: Alexander Brandl im Gespräch

Sie sind schon seit ein paar Wochen der neue evangelische Pfarrer. Was haben Sie von Ihrem Vorgänger Bernhard Götz mit auf dem Weg bekommen?

Er hat mich hauptsächlich auf das besondere Gebäude der Kirche vorbereitet und dass ich dieses mit einer richtigen Atmosphäre gestalten soll. Außerdem ist es wichtig, dass man einen großen Stellenwert auf die Ökumene legt.

Sie fragen in Ihrer Vorstellung des Gemeindebriefs: Wonach sehne ich mich eigentlich gerade, am Übergang in ein neues Lebenskapitel? Wie beantworten Sie das?

Ich sehne mich nach einer Kirche, bei der Menschen in ihrem ganzen Wesen angesprochen werden. Und wir wieder ein Forum für alle Bereiche, wie Therapie, Lebensberatung, Spiritualität und kirchlicher Aktivismus werden.

Ihnen gefällt die Kirchen-Architektur, warum?

Ich mag verspielte und poppige Kirchen gern. Auch die knalligen Olympiafarben, welche Friedensfarben sind, spiegeln sich hier gut. Damit zieht der Friedensgedanke in die Kirche ein.

Zu Ihren persönlichen Daten: Sie sind in Berching in der Oberpfalz aufgewachsen, waren aber auch in Erlangen und in der Normandie unterwegs. Warum haben Sie sich in München niedergelassen?

München ist einfach meine Stadt. Ich schätze die kurzen Wege und dass es hier so viele verschiedene Menschen gibt.

Sie haben sich mit 18 Jahren entschlossen, die katholische Kirche zu verlassen. Hatte das etwas mit Ihrer Homosexualität zu tun?

Damals war ich meiner sexuellen Orientierung noch nicht komplett bewusst, daher war das nicht der Grund. Ich habe die Kirche einfach als Hindernis gesehen und war dem nicht mehr so verbunden. Zur evangelischen Kirche bin ich dann mit 22 Jahren gewechselt, weil ich da das Empfinden hatte, einen direkteren Kontakt zu Gott zu bekommen.

Das ist ihre erste Pfarrstelle, davor haben Sie zwei Jahre Vikariat in München-Harlaching gemacht. Was erhoffen Sie sich von der Stelle in der Olympiakirche?

Ich erhoffe mir und erlebe dies auch schon, dass ich vielen Menschen begegne. Außerdem hoffe ich, dass ich wieder einen Ort der Begegnung erschaffe, bei dem alle Bedürfnisse der Menschen abgedeckt werden.

Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?

Meine berufliche Zwischenstation in der Unternehmenskommunikation hilft mir sehr bei der Vorbereitung. Dadurch habe ich eine Art gefunden, um die Gedanken besser zu kommunizieren und damit viele Leute zu erreichen.

Sie sind mit Ihren 36 Jahren noch jung und derzeit steigen viele junge Leute aus der Kirche aus. Was halten Sie davon?

Ich kann das gut verstehen, da es einfach sehr teuer ist und wenn man sich dann nicht mehr damit identifizieren kann, ist es schwierig dem noch treu zu bleiben.

Wie wollen Sie dem entgegenwirken?

Ich habe festgestellt, dass viele die Kirche als nicht mehr relevant sehen und da müssen wir ansetzen. Man muss den Menschen aufzeigen, was die Aufgabe und der Hintergrund der Kirche ist. Deshalb nutze ich auch die sozialen Medien, in denen stelle ich meinen Alltag vor und mache auf den Leitgedanken aufmerksam.

Was finden Sie an der evangelischen Kirche und Glaube so faszinierend?

Da bin ich sehr konservativ und muss gestehen, dass mich die Theologie von Martin Luther fasziniert. Ein Kernstück von ihm ist die Rechtfertigungslehre, in der steht, Gott nimmt mich an, so wie ich bin und ich muss nichts dafür leisten.

Sie nennen sich als personifizierter Ökumene, warum und was macht Sie sonst aus?

Dadurch, dass ich sowohl die katholische Seite kenne als auch die evangelische Seite bin ich einfach sehr vielseitig eingestellt und passe daher gut ins ökumenische Zentrum der Heilig-Geist-Gemeinde. Ansonsten bin ich ein Mensch, der es in allen Lebensbereichen bunt mag. Und ich bin ein kein dogmatischer Mensch, der selbst gern Fragen stellt und von der Kirche nicht erwartet, dass es ein Ort nur von Antworten ist.

Welche Wünsche haben Sie sich für die Zukunft vorgenommen?

Stand jetzt habe ich fest vor, nach meinen drei Jahren hier in der Probedienststelle zu bleiben. Außerdem wünsche ich mir, dass wir weniger Angst vorm Scheitern haben und auch mal experimentieren.

Patricia Stücher

