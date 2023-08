Schuhbeck muss ins Gefängnis ‒ Star-Koch erhält Ladung für Haftantritt

Alfons Schuhbeck muss in den kommenden Tagen ins Gefängnis. (Symbolbild)

Star-Koch Alfons Schuhbeck muss wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis. Jetzt wurde die Ladung zum Haftantritt übergeben.

Update: 18. August

Schuhbeck muss in Gefängnis - Landung für Haftantritt übergeben

München ‒ Alfons Schuhbeck wurde wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Nun wurde auch die Landung zum Haftantritt übergeben. Der Star-Koch muss in den kommenden Tagen ins Gefängnis.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I teilte am Freitag laut dpa mit, „dass die Ladung zum Haftantritt heute Vormittag dem anwaltlichen Vertreter von Herrn Schuhbeck persönlich übergeben wurde, der seinen Mandanten informiert hat“

Star-Koch muss in den kommenden Tagen in die JVA Landsberg am Lech