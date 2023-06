Gebietsbetreuer für Anger- und Allacher Lohe – ihre Aufgaben und die Probleme in Aubing

Von: Andreas Schwarzbauer

Ernst Obermeier (rechts) und Andreas Bürger wollen auch die Magerrasenfächen besser schützen. © Andreas Schwarzbauer

Die Lohengebiete im Nordwesten Münchens werden zu immer beliebteren Erholungsgebieten, erfüllen jedoch auch eine kritische Schutzfunktion. Die Gebietsbetreuer über den schwierigen Spagat:

Aubing / Allach ‒ Ein Balanceakt ist die neue Aufgabe von Ernst Obermeier und Andreas Bürger vom Büro FNL-Landschaftsplanung aus Obermenzing. Die beiden kümmern sich zunächst befristet für zwei Jahre als Gebietsbetreuer um die Allacher Lohe, die Angerlohe und das Schwarzhölzl in Feldmoching. „Das sind einerseits Schutzgebiete mit einer europaweiten Bedeutung. Dort finden sich circa 170 Pflanzenarten, die auf der Roten Liste stehen und teilweise hochgradig gefährdet sind. Andererseits halten sich dort auch immer mehr Menschen gerne auf“, sagt Obermeier.

Die Stadt hat dieses Problem erkannt. Aufgrund des Bevölkerungswachstums werde der Naherholungsdruck weiter zunehmen. „Damit steigt das Risiko, dass wertvolle und zugleich empfindliche Flächen durch Erholungsaktivitäten – meist unwissentlich – in Mitleidenschaft gezogen werden“, sagt die Sprecherin des Referats für Natur- und Klimaschutz, Gesine Beste. Obermeier und Bürger sollen als Gebietsbetreuer helfen, das zu verhindern. „Wir möchten die Menschen nicht aussperren, sondern sie aufklären und überzeugen, mit der Natur pfleglich umzugehen“, erklärt Obermeier.



Schutz und Erholung in den Lohwäldern: Seltener Waldtyp schützenswert

Die Schutzgebiete in Allach-Untermenzing seien Lohwälder. „Das ist ein besonderer und seltener Waldtyp, der sich am Übergang zwischen der Schotterebene und den ehemaligen Moorlandschaften befindet“, sagt Bürger. Das Besondere sei die große Vielfalt an Baumarten. Nördlich der Angerlohe befinden sich Magerrasen-Flächen mit vielen geschützten Pflanzen wie verschiedenen Orchideen-Arten.



Ein Problem seien die Trampelpfade, die inzwischen durch die Gebiete führen. „Es sind zu viele und sie stören das Lebensraumgefüge“, sagt Bürger. Zudem würden sie immer breiter. Ein Ziel von Obermeier und Bürger ist es daher, ein neues Wegekonzept zu erarbeiten und die Besucher entsprechend zu lenken. Eine Möglichkeit sei es, bestimmte Routen mit Totholz und Ästen zu versperren. Zusätzlich seien Gespräche mit den Spaziergängern nötig.

In der Angerlohe wollen sie die Trampelpfade reduzieren. © Andreas Schwarzbauer

Schutz und Erholung in den Lohwäldern: Bewusstsein entwickeln

„Wir wollen informieren, warum es schlecht ist, kreuz und quer zu laufen. Die Besucher sollen ein Bewusstsein für die wertvolle Natur bekommen“, sagt Obermeier. Er zeigt auf ein kleines, unscheinbares Kraut mit weißen Blüten am Rand eines Weges. „Wenn sich der Pfad noch ein bisschen weiter nach rechts bewegt, ist es mit dem Pflänzchen vorbei“, sagt er. Es handelt sich um den Seiden-Backenklee. „Diese Art steht auf der Roten Liste, aber für den Laien ist das nicht erkennbar.“ Deshalb sei Aufklärung wichtig. „Wir wollen die Spaziergänger durch Überzeugungsarbeit in geordnete Bahnen lenken. Wenn man mit ihnen redet, sehen es viele ein.“



Auch zusätzliche Tafeln sollen mehr Informationen liefern. „Die derzeitige Beschilderung zeigt nur, was erlaubt und verboten ist, aber ich erfahre nichts über das Gebiet“, sagt Bürger. Gleichzeitig müsse die Stadt auch zahlreiche bestehende Schilder erneuern oder sichtbarer anbringen. „Jeder, der in ein geschütztes Areal hineingeht, muss wissen, was erlaubt und verboten ist.“

Manche Bereiche müssten für Besucher gesperrt werden. Gleichzeitig müsse die Stadt Alternativen anbieten. Bürger schlägt beispielsweise vor, südöstlich des Schwarzhölzls Flächen für naturnahe Erholung anstelle der Äcker zu schaffen. „Dann muss nicht jeder in den geschützten Wald.“

Betreuer für Aubinger Lohe und Mooschwaige gesucht Auch für den Münchner Westen sucht die Stadt einen Gebietsbetreuer. Er soll im Aubinger Moos, am östlichen Böhmerweiher, in der Aubinger Lohe, der Langwieder Haide, dem Gleislager Neuaubing und der Moosschwaige aktiv sein. Zahlreiche bedrohte Tiere und Pflanzen dort seien die letzten ihrer Art in München. Während viele Gewächse äußerst trittempfindlich seien, würden andere aufgrund der zusätzlichen Nährstoffbelastung durch Hundekot gefährdet. Die hiesigen Amphibien würden durch das Einsetzen von Fischen aus Aquarien bedroht, sagt Referatssprecherin Gesine Beste. Daher bestehe dort ebenfalls Handlungsbedarf. Die Stadt habe die Stelle eines Gebietsbetreuers ausgeschrieben. Darauf habe sich kein Interessent gemeldet. „Derzeit werden gezielt Personen angesprochen, die in Frage kämen.“

