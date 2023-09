TSV Allach fordert Licht für die Enterstraße – Gefahr besonders für 400 Kinder und Jugendliche

Von: Ursula Löschau

Farhid Habibi sorgt sich besonders um die jüngsten Spieler, wenn sich diese ab Herbst auf der unbeleuchteten Enterstraße durch teils dichten Verkehr bewegen. © Ursula Löschau

Der TSV Allach fordert Licht für die Enterstraße. Über die Straße würden zahlreiche Mitglieder zum Verein kommen. Der Verein sieht vor allem die Kinder gefährdet.

Allach ‒ Die Empörung ist groß beim Vorstand des TSV Allach 09 an der Enterstraße 55: Seit Jahren kämpft der Fußballverein für eine Beleuchtung auf den etwa 500 Metern zwischen der Siberstraße und dem Vereinsgelände an der Grenze zu Karlsfeld. Doch auch der jüngste Vorstoß vom Juli – erneut unterstützt vom Bezirksausschuss Allach-Untermenzing – ging ins Leere. Jetzt fordert der zweite Vorsitzende Farhid Habibi: „Wir brauchen eine Straßenbeleuchtung und zwar noch in diesem Herbst.“ Für eine Sofortlösung drängt er auf eine Sondergenehmigung oder eine Umwidmung der Straße.

Letzteres ist nach der jüngsten Abfuhr des Baureferats die entscheidende Hürde. „Die Enterstraße ist nach wie vor als ausgebauter Feld- und Waldweg gewidmet“, heißt es da. Sie verfüge über keine geschlossene Bebauung. Bauliche Maßnahmen seien derzeit auch nicht geplant. Somit seien „die Rahmenbedingungen und die Gründe für eine Ablehnung einer Beleuchtung unverändert“.



TSV Allach fordert bessere Beleuchtung: Sicherheit für Kinder und Jugendliche

Der Vereinsvorstand sieht das völlig anders: „Es hat sich eine ganze Menge getan“, sagt Habibi. So habe sich die Mitgliederzahl in den vergangenen fünf Jahren von 300 auf 650 mehr als verdoppelt. Darunter seien rund 400 Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 17 Jahren, die mit dem Fahrrad oder zu Fuß kämen. „Und das auf einer mittlerweile vielbefahrenen Straße ohne Geh- und Radweg, auf der es spätestens nach der Zeitumstellung im Oktober ab 17 Uhr stockdunkel ist“, betont der Allacher.



Besonders die jüngeren Kicker des TSV Allach würden bei Dunkelheit Gefahr ausgesetzt. © Ursula Löschau

Eine provisorische Lösung wäre seiner Meinung nach auch schnell und kostengünstig machbar. „Strommasten sind ja da. Man müsste dort nur ein paar LED-Lampen zum Beispiel mit Zeitschaltuhr installieren“, meint er und ergänzt: „Es gibt viele nicht ausgebaute Straßen in Allach, aber die sind wenig­stens beleuchtet.“

