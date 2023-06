Pläne für Hirmerei: BA will nochmal Stellungnahme veröffentlichen

Neue Hirmerei-Pläne in München vorgestellt – Ziel: 230 neue Wohnungen schaffen

Von: Marie-Julie Hlawica

Teilen

Ein Blick in den Innenhof der Hirmerei, wie die Wohnanlage nach den neuesten Plänen aussehen soll. © Visualisierung: München Allach S.à.r.l.

Das Gelände der Hirmerei hat den Eigentümer gewechselt, dieser möchte nun richtig durchstarten mit dem Wohnungsbau. Was genau geplant ist:

Allach ‒ Spätestens seit einem Eckdatenbeschluss des Stadtrats 2018 gibt es konkrete Pläne, die sogenannte Hirmerei am nördlichen Ende der Eversbuschstraße zu entwickeln. Zwischendurch wurde es recht still darum. Wie jetzt bekannt ist, hat das derzeit als Acker genutzte Gelände diskret den Besitzer gewechselt. Geht es nach dem neuen Eigentümer, dem Investmentmanager Empira, könnte das Projekt nun wieder an Fahrt aufnehmen.

Peter Scheller, Architekt des Münchner Büros Palais Mai, stellte dem Bezirksausschuss Allach-Untermenzing jetzt den aktuellen Entwurf vor. Der Bauherr ist optimistisch: Schon 2027 könnten voraussichtlich die ersten Einheiten bezogen werden – wenn alles glatt läuft.

Pläne für Hirmerei: Geförderte und frei finanzierte Mietwohnungen

230 Wohnungen, 158 Tiefgaragen- und 540 Fahrrad- sowie sechs Car-Sharing-Plätze, eine Mobilitätsstation mit Radl­werkstatt, einen Anwohner-Gemeinschaftsraum und eine Gastronomie mit Freischankfläche sieht die Planung vor. Nicht zu vergessen: Auch ein viergruppiger Kindergarten mit Hol- und Bring-Zone soll entstehen. „Wohnen mit wohnverträglichem Gewerbe und Kita“, so nennt sich der C-förmige, zur Eversbuschstraße weit offene Gebäudekomplex, in dem einmal rund 700 Menschen leben sollen.

Wie angekündigt, werden die Mietwohnungen sowohl frei finanziert als auch mit einem Anteil von 40 Prozent gefördert sein. Davon sind laut Planer 88 Wohnungen barrierefrei und eine Rollstuhl-­gerecht. Die restlichen, frei finanzierten Wohnungen seien alle barrierefrei. Die Wohnungen zur Bahnstrecke erhalten zusätzlich zu Balkonen in den Innenhof allesamt unbeheizte Wintergärten zur Bahntrasse – eine Vorgabe zum Schallschutz.



Zudem wurden laut Architekt Peter Scheller noch weitere Veränderungen an dem vier Jahre alten Siegerentwurf eines Realisierungswettbewerbs vorgenommen: „Zur Eversbuschstraße hin wurde die Geschosszahl auf drei verringert. Die Farbe, ein lichtes Blau mit gelben Markisen, ist gefälliger als das ursprüngliche Grün.“ Knapp 700 Quadratmeter Frei- und Grünfläche stünden den künftigen Anwohnern zur Verfügung.



Pläne für Hirmerei: BA will nochmal Stellungnahme veröffentlichen

Die Empira versprach auf Bürger-Nachfrage, die Immobilie im Bestand zu behalten. So verfahre das Unternehmen bereits mit anderen Objekten, etwa dem Kistlerhofgelände, „The Source“ in Obersendling, dem „Langen Land“ in Feldmoching oder dem Quartier Ludwigsfeld.



Der Zeitplan der Empira sieht noch im Oktober den Billigungsbeschluss vor. Danach könne der Bauantrag gestellt werden und ab 2024 die Baugrube entstehen. Wenn dann 2025 der Hochbau starten würde, könne laut Scheller 2027 mit dem ersten Einzug gerechnet werden.



Die fast eine Stunde dauernde Präsentation im BA warf bei den anwesenden Bürgern spontane Fragen auf: Ob denn der Innenhof mit rund 700 Quadratmetern Freifläche auch für andere Kinder als die der Bewohner nutzbar sei. Oder ob der Stellplatzschlüssel, der bei 230 Wohneinheiten nur 158 Parkplätze vorsieht, ausreichen könne. Auch fehle ein offizieller Raum für einen Nachbarschaftstreff und ein Radweg vor dem Gebäude wurde vermisst. Ebenso fehlten Schul- und Hortplätze.



Viertel-Chef Pascal Fuckerieder (SPD) nahm alle Fragen auf und erbat für den BA eine Bedenkzeit: „Wir werden uns besprechen und zeitnah eine Stellungnahme zu diesem Entwurf abgeben.“

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.