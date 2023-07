Neuer Standort für die Fahrrad-Spezialisten von „R18“ im Diamaltpark

Teilen

Allach bietet der Werkstatt „R18“ eine Zukunft. © bcb

Die Radlwerkstatt „R18“ ist in den Diamaltpark eingezogen und hat so nach langer Unsicherheit endlich eine neue Bleibe. Was die Werkstatt so besonders macht:

Allach ‒ „R18“ ist keine normale Fahrrad-Werkstatt, in der man nur Radl reparieren lassen oder neu, beziehungsweise gebraucht, kaufen kann: Die Einrichtung begleitet junge Menschen mit Jugendhilfebedarf im Übergang von der Schule in den Beruf. Und das tut sie ab sofort im Diamaltpark in Allach.

Nach mehr als 20 Jahren am alten Standort am Wallensteinplatz kam es im Frühjahr 2021 nach einem Vermieterwechsel zur Kündigung. Dem Abriss des alten Gebäudes soll ein Neubau mit Mietwohnungen folgen. „Es war über sehr lange Zeit nicht klar, ob ,R18‘ überhaupt weiter bestehen wird. Deswegen herrscht aktuell einfach eine große Erleichterung und Dankbarkeit“, erklärt der Leiter der Werkstatt, Jonathan Hof, die Gefühlslage.

Neuer Standort für „R18“-Radlwerkstatt: Perspektive für junge Menschen

Nur durch Zuschüsse der Stadt und Spenden konnte der Einzug in die neue Adresse „Am Münchfeld 53“ realisiert werden. Das sanierte Werkstattgebäude auf dem Gelände der ehemaligen Diamaltwerke punktet durch seine großen, hellen Räume sowie eine moderne Ausstattung, zum Beispiel mit elektrischen Montageständern.



Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD), selbst Besitzerin zweier „R18“-Räder, stellte bei der Eröffnung klar: „Für uns ist es wichtig, berufsbezogene Jugendhilfe anzubieten, gerade, weil junge Menschen Perspektiven und Unterstützung brauchen. Allein deswegen haben wir für dieses Projekt, das es alles in allem schon seit 38 Jahren in München gibt, so gekämpft.“



Leonardo Pora, Nicolas Kieser und Fabian Kraus sind alle für die Werkstatt tätig und stehen stellvertretend für die Strategie der Einrichtung unter der Trägerschaft des Evangelischen Dekanatsbezirks und der Evangelischen Jugend München. Kieser ist einer von aktuell vier Azubis vor Ort: „Das Wichtigste ist das Abschließen der Ausbildung. Danach kann man auch nach anderen Berufen schauen oder den Meister machen. Das ist auch mein Ziel.“ Neben den vier Auszubildenden arbeiten derzeit acht weitere Personen am neuen Standort, die meisten im Rahmen eines Jugendhilfe-Praktikums.

Leonardo Pora, Nicolas Kieser und Fabian Kraus (v.li.) arbeiten in der „R18“-Radlwerkstatt. © bcb

bcb

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.