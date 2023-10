75 Untermenzinger und Allacher nutzen neues Gesprächsformat vor allem auch als Infobörse

Teilen

Ins Gespräch kommen, informieren, mitreden: Darum ging es beim ersten Bürgerforum im Vereinsheim in Allach. © Ursula Löschau

Zum ersten Mal konnten Bürger in Allach mit Lokalpolitikern im Bürgerforum ins Gespräch kommen, Probleme melden und Wünsche äußern. Wie es jetzt weitergeht:

Allach ‒ Mit der Bitte der Teilnehmer, dass dies keine einmalige Sache gewesen sein soll, endete am Samstag das erste Bürgerforum für Allach-Untermenzing. Rund 75 Anwohner hatten davor den ganzen Vormittag lang jeweils in kleineren Gruppen mit den Mitgliedern der BA-Unterausschüsse (UA) über Bau- und Planungsfragen, Umwelt- und Verkehrsthemen, Bildungs- und Sozialbelange sowie Kultur im Stadtteil diskutiert und als Hausaufgabe für die Stadtteilpolitiker etwa 150 Kärtchen mit Ideen, Wünschen und Sorgen hinterlassen. Für BA-Chef Pascal Fuckerieder (SPD) eine „Herausforderung, die wir selbstverständlich annehmen“, und ein Auftrag: „Es ist nicht das letzte Mal, dass wir so etwas veranstaltet haben.“

75 Untermenzinger und Allacher nutzen neues Gesprächsformat vor allem auch als Infobörse ‒ Der Abend in Bildern Fotostrecke ansehen

Zu einzelnen größeren Entwicklungsmaßnahmen im Stadtteil hat es früher schon Workshops oder Sonderveranstaltungen des BA gegeben. In diesem Format die gesamte Komplexität eines sich stark verändernden Stadtbezirks mit den Bürgern zu besprechen, war eine Premiere. Und aus Sicht der BA-Vertreter eine gelungene. Alle lobten die sachliche und konstruktive Atmosphäre. Und Moderatorin Mandy Kapser stellte überrascht fest: „Die Leute nutzten das vor allem, um sich zu informieren. Viele fragten den Unterausschuss-Vorsitzenden des BA Löcher in den Bauch.“



Forderungen, Probleme und interessante Ansätze

An konkreten Forderungen und Problemhinweisen mangelte es aber auch nicht. Um nur einige Beispiele zu nennen: Die Pläne für das Kulturbürgerhaus sollen vorangetrieben und genügend Begegnungsorte für neue und alteingesessene Bewohner des Stadtbezirks geschaffen werden. In Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen herrscht Platznot und für Jugendliche gibt es viel zu wenig Angebote. Westlich der Würm fehlt es an Einkaufsmöglichkeiten und insgesamt an einem Schwimmbad für den Stadtbezirk.



Dieser Punkt wurde – wie etliche Themen – mehrfach genannt. Neu für Stefanie Martin (CSU), Vorsitzende UA Planung und Bau, war hierzu der Vorschlag eines Bürgers, mit der Gemeinde Karlsfeld zusammen ein Bad zu betreiben. „Ein interessanter Ansatz: Bei Schulen und im Planungsverband arbeiten wir ja auch schon zusammen“, sagte sie. Fuckerieder sicherte zu: „Wir nehmen alle Ihre Äußerungen mit. Es geht nichts verloren.“

Die Projektgruppe Bürgerforum im BA werde alles sichten, bündeln und protokollieren. Einige Themen sollen in den Unterausschüssen weiterdiskutiert, andere an die jeweils zuständigen Stellen zum Beispiel bei der Stadt weitergeleitet werden. Und dann ist da ja noch der Wunsch, diesen Dialog fortzusetzen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.