Was in München zum NFL-Spiel geboten ist

Erstes Football-Spiel der NFL in Deutschland ‒ So bereiten sich München und Allianz Arena auf die Premiere vor

Von: Benedikt Strobach

Am Sonntag findet das erste NFL-Football-Spiel in Deutschland in der Allianz Arena in München statt. © Matthias Balk/dpa

Das erste Spiel der National-Football-League (NFL) in Deutschland steht in der Allianz Arena an. Wie sich die Stadt München und das Stadion vorbereiten...

Es dauerte keine Stunde, da waren die Tickets bereits weg. Der Server zur Newsletter-Anmeldung stürzte bei der Öffnung aufgrund zu vieler Anfragen ab. Eintrittskarten wurden zwischenzeitlich bei Online-Händlern für teils vierstellige Beträge angeboten.

All das zeigt: Das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden zwischen den Tampa Bay Buccaneers um Tom Brady und den Seattle Seahawks am Sonntag, 13. November, um 15.30 Uhr in der Allianz Arena entfacht großes Interesse. Das belegt auch NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth auf Hallo-Anfrage: „Drei Millionen Tickets hätten verkauft werden können, wenn das Stadion ausreichend Kapazität hätte.“ Dies sei eine Zahl, die man sonst nur bei einem einzigen anderen Ereignis auf der Welt gesehen hat: dem Super Bowl, dem Finale der NFL-Saison und größtem Einzelsportereignis der Welt.

Auch die Stadt selbst ist im Football-Fieber: Bereits im Vorfeld sind in München verschiedene Aktionen geplant (siehe unten).

München und die Allianz Arena bereiten sich auf das erste NFL-Football-Spiel in Deutschland vor

Doch wie wird aus einem Fußball- eigentlich ein Footballstadion? Dazu mussten – vor allem in der Sommerpause der Bundesliga, aber auch während des laufenden Spielbetriebs – viele Arbeiten erledigt werden.

„Es gibt zwei wesentliche Punkte, die ein reines Fußballstadion von einem American-Football-Stadion unterscheiden: Zunächst sind die Ausmaße des Spielfeldes anders, das Feld beim American Football ist länger und schmaler“, erklärt Werner Götz von der Allianz Arena Stadion GmbH.

Das Spielfeld sei normalerweise 105 Meter lang und 68 breit. Ein Footballfeld hingegen misst 120 Yards, also 109,72 Meter, in der Länge und 53 Yards (48,46 Meter) in der Breite. Dafür wurde tatsächlich der Rasen verlängert.

Arbeiten am Rasen der Allianz Arena. © privat

„Dazu müssen die Mannschaftsbereiche für ein Football-Spiel vergrößert werden. „Anstatt eines Kaders von rund 20 Spielern müssen nun 65 Teammitglieder versorgt werden“, erklärt Götz.

Insofern kommt die Erweiterung der Trainerbänke auf 27 Sitze und 44 Meter – die aber nicht mit den NFL-Umbauten zusammenhängt – zeitlich passend. Für das Footballspiel baut die Firma Moonich zudem zwölf beheizbare Bänke mit insgesamt 108 Plätzen für die großen Teamkader.



Vorbereitungen für das NFL-Spiel in München. © privat

Für die Torstangen, die Field Goals, mussten an beiden Feld-Enden 1,5 Meter tiefe Löcher gegraben werden, in die Fundamente abgelassen wurden, damit die Tore sicher stehen. In den Mannschaftsbereichen wurden zudem zusätzliche Duschen eingebaut.

„Gleichzeitig wurde der zuvor einbetonierte Rahmen für die Fußballtore ausgetauscht, um in Zukunft leichter zwischen den beiden Torvarianten wechseln zu können“, erklärt Götz.

Umbau für den Football-Torpfosten. © privat

Nach dem nun stattgefundenen letzten Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern stehe noch der „Feinschliff“ an. Wer ein NFL-Feld kennt, weiß, worum es geht: Linien und Logo des Heimteams (Tampa Bay Buccaneers) müssen auf den Rasen gezeichnet werden. Auch die Field Goals werden endgültig aufgebaut.

Was jedoch beim Arena-Besuch auffällt: Eines der Netze, um Zuschauer vor fliegenden Bällen zu schützen, ist schon gespannt.

Das Netz ist schon gespannt. © privat

Was in München zum NFL-Spiel geboten ist

In München wird Footballfans im Rahmen des ersten NFL-Spiels in Deutschland Einiges geboten: Von Donnerstag, 10., bis Samstag, 12. November, gibt es täglich von 10 bis 17 Uhr ein Fan-Festival am Odeonsplatz. Dort können Fotos mit Team-Helmen oder in einem großen Bildrahmen gemacht werden. Diese und weitere Angebote wird es auch am Spieltag von 10 bis 14.30 Uhr vor der Allianz Arena geben.

In mehreren Münchner Wirtshäusern sind Cheerleader-Auftritte und Autogrammstunden mit ehemaligen NFL-Spielern geplant. So wird etwa das Augustiner Stammhaus, Neuhauser Straße 27, zu einem Treff für Seahawks-­Fans und das Hofbräuhaus, Platzl 9, zur Anlaufstelle für Anhänger von Tampa Bay. Im Audi Dome, Grasweg 74, findet ein großes Public Viewing statt.



Neben den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks, werden auch die New England Patriots, die Carolina Panthers und die Kansas City Chief - also die Clubs die sich Lizensierungsrechte für den deutschen Markt gesichert haben - in der Stadt vertreten sein und jeweils von 10. bis 12. November jeweils zwischen 11 und 0 Uhr ihren eigenen sogenannten Team-Pub haben. Konkret sieht die Verteilung so aus:

Das Hofbräuhaus (Platzl 9) – Tampa Bay Buccaneers

Augustiner Stammhaus (Neuhauser Straße 27) – Seattle Seahawks

Augustiner Klosterwirt (Augustinerstraße 1) – Kansas City Chiefs

Hochreiters Steirer am Markt (Dreifaltigkeitsplatz 4) – Carolina Panthers

Herrschaftszeiten - Das Paulaner im Tal (Tal 12) – New England Patriots

Weitere NFL-gebrandete Pubs: Andechser am Dom, Augustiner am Dom, Augustiner am Platz, Augustiner Keller, Ayinger am Platz, Bratwurst Glöckl, Hackerhaus, Kilian’s Irish Pub, Münchner Stubn, Ratskeller, Schneider Bräuhaus im Tal, Schnitzelwirt im Spatenhof, Spatenhaus an der Oper, Wildmosers, Wirtshaus im Braunauer Hof, Zum Stiftl.

Weitere Football-Veranstaltungen in München im Vorfeld des NFL-Spiels zwischen Tampa Bay und Seattle

Bromania : Die Fan Party der Bromance Community mit Patrick Esume und Björn Werner steigt am Freitag, den 11. November im Audi Dome, Grasweg 74.

: Die Fan Party der Bromance Community mit Patrick Esume und Björn Werner steigt am Freitag, den 11. November im Audi Dome, Grasweg 74. Nike Flag Day : Am Samstag, 12. November, von 9.00 bis 13:30 Uhr findet das Flag Football Camp von Nike im Sportpark Freiham, Hans-Dietrich-Genscher-Straße 11-15, statt.

: Am Samstag, 12. November, von 9.00 bis 13:30 Uhr findet das Flag Football Camp von Nike im Sportpark Freiham, Hans-Dietrich-Genscher-Straße 11-15, statt. German Sea Hawkers Fan Party : Die Fan Party des größten Seahawks Fan Clubs aus Deutschland findet am Samstag, 12. November, ab 19:00 Uhr im Schneider Bräuhaus München, Tal 7, statt.

: Die Fan Party des größten Seahawks Fan Clubs aus Deutschland findet am Samstag, 12. November, ab 19:00 Uhr im Schneider Bräuhaus München, Tal 7, statt. Ran Fan Party : Im Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz geht es bei der Ran Fan Party Samstagabend rund.

: Im Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz geht es bei der Ran Fan Party Samstagabend rund. Sports Illustrated The Party : Am Samstag startet die Sports Illustrated Party im P1 Club, Prinzregentenstraße 1, mit Prominenten und VIPs.

: Am Samstag startet die Sports Illustrated Party im P1 Club, Prinzregentenstraße 1, mit Prominenten und VIPs. Ran Watch Party: Ab 14:00 Uhr am Sonntag hostet ProSieben Ran eine Watch Party im Audi Dome mit Live-Kommentar der ran NFL Crew um Christoph „Icke“ Domisch, „Coach“ Patrick Esume und NFL-Experte Björn Werner.

