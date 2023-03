Alpenrausch in der Isarphilharmonie ‒ Festival im Gasteig HP8 bringt alpines Feeling nach München

Von: Jonas Hönle

Das Alpenrausch-Festival in der Isarphilharmonie München findet 2023 wieder statt. © Andreas Gebert

Im Gasteig HP8 sorgt das Festival mit Konzerten, Workshops und Filmen für eine kreative Mischung in München. Die Infos zum Alpenrausch 2023 in München.

München / Sendling ‒ In der Isarphilharmonie in München findet 2023 wieder das Alpenrausch-Festival statt. Konzerte, Workshops und Filme sollen zum zweiten Mal für alpines Feeling mitten in der Stadt sorgen - bei freiem Eintritt.

„Die Premiere des Alpenrausch Festivals letzten Sommer war ein voller Erfolg,“ sagt Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner. Daher gibt die Neue Volksmusik am 29. Juli wieder den Ton an.

„Die Idee dahinter passt perfekt zu dem, was der Gasteig will: Weg vom Schubladendenken. Es gibt nicht nur alt oder neu, traditionell oder modern, Volks- oder Popmusik. Die Neue Volksmusik ist kreative Mischung aus allem – und genau das macht sie so spannend,“ sagt Wagner.

Auf fünf Bühnen sollen beim Alpenrausch archaische Töne und multimediale Sounds erklingen. Daneben laden Workshops zum Mitmachen und Ausprobieren ein. Zudem zeigen Filme die alpine Kultur und Natur. Außerdem gibt es eine Kletterwand.

„Das Konzept hat sich beim Publikum bewährt: Konzerte, musikalische Wanderungen und Mitmach-Aktionen sorgten für Begeisterung“, sagt Sängerin und Komponistin Stefanie Boltz, die Alpenrausch kuratiert. „Und der Gasteig HP8 mit seiner Mischung aus denkmalgeschützter Industriehalle und akustisch hochmoderner Isarphilharmonie direkt neben der Isar ist dafür der perfekte Ort.“

Attwenger, Federspiel und Albin Brun & Kristina Brunner beim Alpenrausch-Festival in München

Eines der Highlights soll das österreichische Duo „Attwenger“ werden. Seit Beginn der 90er Jahre kombinieren Markus Binder und Hans-Peter Falkner klassische Mundartmusik mit Punk, Hip-Hop, Blues, Rock `n` Roll und elektronischen Sounds.

Auch Musiker wie die Bläsergruppe von „Federspiel“ sollen die Zuschauer mit ihrem Spagat zwischen Blasmusik und Sound-Experiment in ihren Bann ziehen.

Und mit Schwyzerörgeli, Sopransax und Cello bringt das Duo Albin Brun & Kristina Brunner eine moderne Variante der traditionellen Schweizer Volksmusik nach München.

Das detaillierte Programm mit weiteren Bands und Veranstaltungen wird im Mai unter gasteig.de/alpenrausch veröffentlicht.

