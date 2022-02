Unterstützung für Angehörige ‒ „Demenz-Guide“ App gibt Informationen und Tipps

Von: Kassandra Fischer

Pfarrerin Edith Öxler (li.) und Patricia Rubelius freuen sich über die neue App für Demenz-Angehörige. © Kassandra Fischer

Münchner Kirchen bietet Angehörigen von an Demenz erkrankten Personen mit der App „Demenz Guide“ eine neue digitale Unterstützung: Informationen, Tipps, uvm.

Altstadt - Patricia Rubelius kennt den Alltag mit Demenz. Sechs Jahre lang erlebte sie, wie sich der geistige Zustand ihrer Mutter nach und nach verschlechterte. „Am Ende konnte sie sich gar nicht mehr mitteilen.“ Die Diagnose war ein Einschnitt, der auch ihr Leben komplett veränderte. Und das Schlimmste dabei: „Man hat erst einmal null Ahnung, wie man sich verhalten soll.“ Unterstützung für Angehörige bietet jetzt der „Demenz Guide“ der Evangelischen Altenheimseelsorge und der Abteilung „Seniorenpastoral“ des Erzbischöflichen Ordinariats.

Evangelische Altenheimseelsorge veröffentlicht „Demenz Guide“-App für Angehörige

„Die App versucht Tipps zu geben und herauszufinden, was die individuellen Bedürfnisse sind“, erklärt Pfarrerin Edith Öxler, Leiterin der Evangelischen Altenheimseelsorge. Ein Jahr dauerte die technische Umsetzung, für die ihre Tochter, die Informatikstudentin Lilo Walter, gemeinsam mit Janina Ehe, die ebenfalls Informatik studiert, zuständig war.

Die App bietet Informationen zur Krankheit (Kasten), die kurz und knapp, in wenigen Sätzen aufbereitet sind. „Man muss nicht erst 100 Seiten lesen – und weiß aber trotzdem sofort, was gemeint ist“, sagt Rubelius. Hilfreich seien auch die Verhaltenstipps. So erklärt die App beispielsweise, wie wichtig es ist, bei Demenzkranken auf die Körpersprache zu achten oder sie rät, nie zwei Dinge gleichzeitig zu machen. Und dann gibt es noch zahlreiche Ideen für die gemeinsame Zeit: Märchen vorlesen, ehemalige Lieblingsrezepte studieren oder alte Musik vorspielen, um so Erinnerungen zu wecken.

„Demenz Guide“-App: Infos und Tipps geben Angehörigen Unterstützung

Ganz besonders wichtig findet Öxler jedoch die Kategorie „Auszeit“. Ihre Erfahrung in der Seelsorge zeigt: „Pflegende Angehörige opfern sich oft auf. Da ist die Gefahr groß, dass man sich verliert.“ Verschiedene Denkanstöße versuchen deshalb auch die Achtsamkeit sich selbst gegenüber zu fördern. Diese Schwierigkeit kennt auch Rubelius noch gut. Sie musste damals ohne App zurechtkommen, hatte allerdings das Glück, Öxler persönlich zu kennen. „Dass ich mit ihr sprechen konnte, hat mir gut getan.“

Bei der Entwicklung der App sei deutlich geworden, dass viele Angehörige einen solchen Gesprächsbedarf hätten. „Sie machen alle die gleichen Erfahrungen, da tut es gut, sich auszutauschen“, sagt Öxler. Deshalb sammle man gerade Personen für Gesprächsgruppen und befinde sich im Austausch mit den städtischen Alten- und Servicezentren, die solche bereits anbieten.

„Demenz Guide – die App für Angehörige“ gibt es kostenlos unter www.elbk.org/anwendung/demenzguide

Was ist Demenz? Wesentliches Merkmal von Demenz ist der Verlust der geistigen Leistungsfähigkeit – zunächst in Form einer Störung des Kurzzeit-, später auch des Langzeitgedächtnisses. Alzheimer ist die häufigste Form von Demenz und derzeit nicht heilbar. Das Hauptziel der Behandlung liegt deshalb darin, die Lebensqualität von Kranken und Angehörigen zu verbessern. Demenz an sich ist nicht tödlich, sie begünstigt jedoch Herz-Kreislauf- oder Infektionskrankheiten, die dann zum Tod führen können.

