Langfinger in Münchner Innenstadt unterwegs: Polizei fasst Taschendieb nach Geldbörsen-Diebstahl

In einem Bekleidungsgeschäft wurde einer 66-Jährigen ihre Geldbörse geklaut. Zwei Tage später konnte die Polizei den Dieb festnehmen.

Die Polizei wurde über einen Geldbörsen-Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt informiert. Auf einen Fahndungserfolg mussten die Beamten einige Tage warten...

Altstadt ‒ Am Montag, 24. April, gegen 12:15 Uhr, befand sich eine 66-Jährige in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt und rief die Polizei. Ihr wurde im Geschäft die Geldbörse gestohlen.

Eine bislang unbekannte Frau sprach die 66-Jährige an und fragte nach Auskunft. In der Zwischenzeit schlich sich ein unbekannter Mann heran und öffnete den Rucksack der Bestohlenen. So konnte er die Geldbörse mitnehmen.

66-jährige in Innenstadt bestohlen: Polizei fasst Dieb Tage nach der Tat

Die Polizei begann, Aufnahmen aus der Überwachungskamera auszuwerten. Dort konnten sie ermitteln, dass die unbekannte Frau die 66-Jährige gezielt ablenkte. Der Dieb verdeckte mit seinem Körper die Tat.

Zwei Tage später konnten die Ermittler einen Tatverdächtigen am Münchner Hauptbahnhof erkennen und festnehmen. Es handelt sich dabei um einen 34-jährigen Mann, der dem Haftrichter vorgeführt wurde.

Das Kommissariat 65 ermittelt weiterhin zu diesem Fall.

