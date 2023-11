Experten präsentieren ihr Gutachten zum Konzept einer klimaresilienten Münchner Altstadt

Der Hackenplatz vor der Umsetzung einer klimatisierten Altstadt: die roten Bereiche stehen für warme Orte, in den gelben Bereichen ist die Temperatur geringer. © Visualisierung: LHM

In der Münchner Altstadt soll aktiv gegen die Klimaerwärmung gekämpft werden: mit mehr Grün an bestimmten Plätzen will man die Temperatur senken.

Altstadt ‒ „Wir haben die zwei Grad bei der Klimaerwärmung in München gerissen“, sagt Andrea Gebhard vom Landschaftsarchitekturbüro „mahl gebhard konzepte“. Diese Grenzüberschreitung bei der Münchner Hitzeentwicklung zeige, wie dringlich das Gutachten „Integration von klimaresilienten Grün- und Freiraumstrukturen in die historische Münchner Altstadt“ sei. Das Büro hat es gemeinsam mit Professoren der TU München, verschiedenen Referaten und der Denkmalpflege erarbeitet. Ziel ist es unter anderem, stark versiegelte Plätze wie den Hackenplatz zu begrünen.

Die Experten machen in dem EU-geförderten Gutachten Vorschläge für eine kühlere Altstadt. Die Hitzesommer würden schon jetzt speziell ältere Menschen belasten. „Wir haben zum Teil Tropennächte“, betont Christine Kugler, Referentin für Klima- und Umweltschutz. Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer ergänzt: „Wir haben mit 3000 Klimatoten bereits so viele wie Verkehrstote.“

Der Hackenplatz nachher: die kühlende Wirkung der Bäume wird hier besonders gut ersichtlich. © Visualisierung: LHM

Konzepte für mehrere Orte

Zum Schutz vor Hitze schlagen die Experten vor, alle 150 Meter einen kühlen Aufenthaltsort zu schaffen, sogenannte „grüne Oasen“. Eine solche könnte auf dem Max-Joseph-Platz entstehen. Er soll nach dem Vorbild des Platzes „Miroir d‘eau“ in Bordeaux mit einem Wasserfilm überzogen werden. Dort kommt aus Düsen im Boden ein feiner Sprühnebel und kühlt die Umgebung. Solche Orte seien wichtig, denn in München gebe es viele versiegelte Flächen. Das Gutachten sieht vor, dass diese entsiegelt, dort Bäume gepflanzt, Fassaden und Dächer begrünt werden sowie die kühlende Wirkung von Wasser genutzt wird.

Für mehrere Plätze in der Altstadt haben Experten mithilfe dieser Methoden Konzepte erstellt. Etwa soll entlang der Maximilianstraße eine Baumallee gepflanzt werden, wie es sie dort früher schon gab. Ähnliche Entwürfe gebe es für den Hacken- und Marstallplatz, die Prannerstraße sowie den Peterhof. Historische Orte sollen erhalten und „zukunftsfähig weiterentwickelt“ werden.

Das mache sie erlebbarer, meint Stadtbaurätin Elisabeth Merk: „Auch die Denkmalpflege möchte, dass ein Altstadtensemble gelebt wird.“ Anfang 2024 werde es einen Stadtratsbeschluss zum Gutachten geben. Die Umsetzung sei abhängig von verschiedenen Verkehrsmaßnahmen und habe einen langen Weg vor sich, sagt Merk.

Leonie Forth

