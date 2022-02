Unbekannter gibt sich als Ladendetektiv aus und zwingt Mädchen sich vor ihm auszuziehen

Sexuelle Belästigung an 17-jähriger Münchnerin

Nach der Fahndung konnte die Polizei den 36-jährigen Täter festnehmen. (Symbolbild)

Nachdem er sich als Ladendetektiv ausgab hat ein Unbekannter eine 17-jährige Münchnerin gezwungen sich in einer Umkleidekabine auszuziehen und sie bedrängt.

Altstadt - Zwei 17-jährige Mädchen aus München waren am Montagabend gemeinsam in der Innenstadt unterwegs. Als sie in der Kaufinger Straße vor einem Geschäft warteten, sprach ein Unbekannter die beiden Freundinnen an.

Münchner Innenstadt: Unbekannter zwingt Mädchen sich auszuziehen und bedrängt sie

Der Mann gab sich zunächst als Ladendetektiv aus und beschuldigte die Mädchen, einen Diebstahl begangen zu haben. Die beiden wiesen die Anschuldigung zurück und wollten weitergehen. Daran hinderte der Mann die Mädchen, packte eines der beiden am Handgelenk und zog sie in ein Geschäft.

Nach Aussagen der 17-Jährigen forderte sie der Unbekannte daraufhin auf, sich in einer Umkleidekabine auszuziehen. Er drohte ihr, dass er die Polizei verständigen würde, falls sie sich weigerte. Als das Mädchen entkleidet vor ihm stand, forderte der Mann sie zu sexuellen Handlungen an ihm auf. Die 17-Jährige verneinte das und forderte selbst, dass die Polizei verständigt werden sollte.

Opfer wendet sich an Polizei: Fahndung nach Täter erfolgreich

Als der Täter daraufhin von ihr abließ, konnte sie das Geschäft verlassen. Sofort wandte sie sich an Polizisten, die sie noch in der Innenstadt antraf, und berichtete ihnen was ihr geschehen war.

Die Beamten leiteten unmittelbar eine Fahndung nach dem Unbekannten ein und konnten einen tatverdächtigen 36-jährigen Münchner in einem Geschäft festnehmen. Gegen den Mann wurde ein Verfahren aufgrund eines Sexualdelikts eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen hat daher das Kommissariat 15 übernommen.

