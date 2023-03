Weil sie Frauen sexuell belästigten: Polizei München fasst zwei Täter

Von: Kevin Wenger

Die Polizei hat zwei Täter gefasst, die auf verschiedene Weisen Frauen sexuell belästigt hatten. (Symbolbild) © dpa/Johannes Neudecker

Die Polizei München musste an einem Tag zwei Männer festnehmen, die Frauen auf verschiedene Weisen sexuell belästigt hatten. Was vorgefallen war:

Altstadt / Ottobrunn ‒ Die Münchner Polizei musste am Dienstag, 21. März, gleich zweimal wegen sexueller Belästigung ausrücken. Der erste Fall ereignete sich am Mittag in Ottobrunn, der zweite am Abend in der Altstadt.

Festnahmen nach sexueller Belästigung: Griff ans Gesäß einer 16-Jährigen

Am Dienstagmittag hielt sich eine 16-Jährige am Ottobrunner Rathausplatz auf, als unvermittelt ein ihr unbekannter 45-Jähriger an sie herantrat.

Er fasste der jungen Frau ans Gesäß und nahm dabei sexuelle Handlungen an sich vor. Die 16-Jährige konnte den Täter von sich wegschieben, sodass dieser die Flucht ergriff. Eine Zeugin informierte dabei den Polizeinotruf.

Die Polizeistreifen fahndeten nach dem flüchtigen Mann und konnten ihn in der Nähe des Tatorts festnehmen. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen sexueller Belästigung eingeleitet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Festnahmen nach sexueller Belästigung: Täter starrt Frau an und spielt an sich rum

Einige Zeit später, gegen 21 Uhr, alarmierte eine 21-Jährige die Polizei am Sendlinger Tor. Ein ihr unbekannter Mann habe den Blickkontakt zu ihr gesucht, während er sexuelle Handlungen an sich durchführte.

Die Polizei schickte mehrere Streifen auf die Suche nach dem Täter. Durch die Personenbeschreibung des Täters, welche die Geschädigte dem Notruf durchgab, konnte der Täter schnell gefunden werden. Es handelt sich um einen 39-Jährigen, der festgenommen wurde.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde auch der 39-Jährige wieder entlassen.

In beiden Fällen ermittelt das Kommissariat 15.

