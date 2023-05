Bürger in der Altstadt – empören sich darüber, dass immer mehr Flächen umgewidmet werden

Von: Gabriele Winter

Vor allem im Tal fehlen Parkplätze. © Gabriele Winter

In der Innenstadt muss zwischen Parkplätzen und Schanigärten abgewogen werden, weshalb nun nach Lösungen zum Anwohnerparken gesucht werden:

Altstadt ‒ Schanigärten oder Parkplätze – um diesen Konflikt haben sich bei der jüngsten Bürgerversammlung für den Bezirk Altstadt-Lehel einige Anträge an die Stadtverwaltung gedreht. Wichtig war den Bürgern vor allem die Schaffung von erschwinglichen Parkmöglichkeiten für Anwohner sowie Lieferflächen, die andere Verkehrsteilnehmer nicht behindern.

Parkproblematik in der Altstadt: Fußgängerzone zu altmodisch?

Gaby Gabler betreibt ein Lokal an der Marienstraße und ist nicht so gut zu Fuß. Da es in der Innenstadt kaum Anwohnerparkplätze gibt und durch die Schanigärten immer weniger sonstige Parkplätze verfügbar seien, müsse sie oft weite Wege zurücklegen. Sie fordert, dass die Verkehrsteilnehmer „nicht gegeneinander ausgespielt werden“, denn es seien neben Schanigärten auch Parkplätze für die Menschen nötig, die in der Altstadt arbeiten.

Sie selbst wohnt in Unterschleißheim und ist aufgrund ihrer Arbeitszeiten bis spät nachts auf ein Auto angewiesen. Auf der Bürgerversammlung stellt sie unter viel Applaus einen Antrag auf einen „Masterplan“, der möglichst alle Interessen berücksichtigt.



Margarete Stadelbauer von der Bürgerinitiative Tal meint: „Nur Fußgängerzone ist so was von 1970! Man hat dann zwar immer viel Halligalli in der Innenstadt, aber viele Traditionsgeschäfte verschwinden.“ Das sei gerade an der Sendlinger Straße zu beobachten.



Parkproblematik in der Altstadt: Anwohnerparken in Parkgaragen

Aus dem Mobilitätsreferat heißt es, man stehe bereits „in engem Austausch mit der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer und Parkhausbetreibern“. Man suche nach Möglichkeiten, damit Installateure, Maler und Co. die öffentlichen Parkeinrichtungen nutzen könnten. Erste Mietverträge seien geschlossen.



Deshalb fordern viele ein Anwohnerparken in Tiefgaragen. © Gabriele Winter

Etliche Bürger fordern auch mehr Beteiligung, zum Beispiel bei der Umwidmung von Parkplätzen. Einige stellen ihre Anträge auf Parkmöglichkeiten für Anwohner bereits zum zweiten Mal und schlagen vor, dass die Stadt leerstehende Plätze in Tiefgaragen anmietet und sie vergünstigt als Anwohnerparkplätze weitergibt. Derzeit kosten Dauerparkplätze in den Tiefgaragen der Innenstadt meist über 300 Euro im Monat und liegen damit deutlich über den Kosten für Anwohnerparken in anderen Stadtteilen.

