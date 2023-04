Straßensperrungen durch Benefizlauf auf Münchner Altstadtring: MVG gibt neue Fahrpläne für Busse bekannt

Von: Kevin Wenger

Wegen des Giro di Monaco wird der Altstadtring zeitweise gesperrt. Die MVG leitet die betroffenen Buslinien in dem Zeitraum um. (Symbolbild) © dpa/Fabian Nitschmann

Am 30. April findet in München der Benefizlauf Giro di Monaco statt. Dafür wird der Altstadtring gesperrt, was für einige Fahrplanänderungen bei Buslinien sorgt:

Altstadt ‒ Am Sonntag, 30. April, findet in München der „Giro di Monaco“-Lauf statt. Der Benefizlauf steht dieses Jahr unter dem Motto „Run for Peace“ und findet auf dem Altstadtring statt. Dadurch muss die Straße für die Läufer gesperrt werden.

Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist nicht nur für Autofahrer zu rechnen, sondern auch für Passagiere der MVG. Die Buslinien 52, 62, 100 und 153 werden am Lauftag umgeleitet.

Busumleitungen durch Giro di Monaco: So fahren die Linien 52 und 62

Die Linien 52 und 62 in Richtung Tierpark / Alemannenstraße beziehungsweise Ostbahnhof werden 5 bis 10:45 Uhr und von 13:30 bis 18:30 Uhr zwischen Sendlinger Tor und Gärtnerplatztheater über die Blumenstraße umgeleitet.

Die Haltestellen St.-Jakobs-Platz, Marienplatz (Rindermarkt), Viktualienmarkt und Blumenstraße entfallen in diesen Zeiträumen. In der Gegenrichtung kommt es zu keinen Einschränkungen.

In der Zeit von 10:45 bis 13:30 Uhr fährt die Linie 52 nur verkürzt bis zur Baaderstraße. Der Abschnitt Gärtnerplatztheater - Sendlinger Tor entfällt komplett.

Die Linie 62 wird in dieser Zeit zwischen Zenettistraße und Schweigerstraße über die Isarparallele umgeleitet. Der Abschnitt Kapuzinerstraße - Baaderstraße entfällt. In Richtung Rotkreuzplatz wird jedoch die Haltestelle Kapuzinerstraße angefahren. Zusätzlich wird auf der Umleitung die Haltestelle Fraunhoferstraße der Linie 132 mitgenommen.

Busumleitungen durch Giro di Monaco: Die Fahrpläne der Linien 100 und 153

Die Linie 100 fährt zwischen 10:45 und 13:30 Uhr in Richtung Ostbahnhof zwischen Nationalmuseum und Pinakotheken durch den Altstadttunnel. Der Abschnitt Königsplatz - Oskar-von-Miller-Ring wird nicht bedient. In beiden Richtungen werden die Stopps Odeonsplatz und Von-der-Tann-Straße entfallen.

Der Bus 153 wird von 10:45 bis 13:30 Uhr nur verkürzt bis Universität fahren. Auch hier entfällt der Abschnitt Odeonsplatz - Von-der-Tann-Straße.

