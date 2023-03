In das Ruffinihaus in der Nähe des Marienplatzes ist die zweite Generation Kreativer gezogen

Von: Gabriele Winter

Im Ruffinihaus haben über 20 Kreativ-Firmen für zwei Jahre ihre Zelte aufgeschlagen. © Gabriele Winter

Neue Künstler sind ins Ruffinihaus eingezogen und wurden von der Stadt offiziell willkommen geheißen. Was sich die Künstler erhoffen:

Altstadt ‒ „Fühlen Sie sich gelobhudelt von der Stadt, denn Sie haben sich durchgesetzt“, begrüßt der Referent für Arbeit und Wirtschaft, Clemens Baumgärtner (CSU), die neuen Mieter im Creative Hub. 23 Unternehmen aus den Bereichen Architektur, Buch, Design, Film, Illus­tration, Kunst, Musik und Podcast wurden ausgewählt, im Ruffinihaus am Rindermarkt für günstige Mietkonditionen Räume zu beziehen und sich zu vernetzen. Für 20 Euro pro Quadratmeter können die Büros und die komplette Infrastruktur genutzt werden.

Clemens Baumgärtner, Anton Biebl und Kristina Frank heißen die neuen Mieter im Ruffinihaus willkommen. © Gabriele Winter

Grafikdesignerin Amelie Gräf zum Beispiel ist kürzlich mit ihrem Studio AMI aus Hamburg nach München gezogen. Sie hat hier mit ihrer Kollegin ein Büro ergattert und findet es „supercool, um Fuß zu fassen“. Ein erfolgreiches Projekt ist ihnen gerade schon gelungen. Sie bekamen den Auftrag, das Schaufenster am Rathaus anlässlich der Schmuckmesse zu designen.



Grafikdesignerin Amelie Gräf © Gabriele Winter

Neue Künstler im Ruffinihaus: Aufträge in der Stadtmitte

Auch viele andere Kreative können schon erste Erfolge verbuchen. Die beiden Filmemacher Mila Zhluktenko und Daniel Asadi Faezi haben jüngst auf der Berlinale einen Preis für ihren Kurzfilm „Waking up the silence“ bekommen. Darin geht es um geflüchtete ukrainische Kinder, die in ihrem ersten Sommer hier in einer ehemaligen Kaserne in Schweinfurt untergebracht worden waren. „Jetzt entwickeln wir einen Langfilm, in dem es ebenfalls um Kasernen gehen wird“, erklärt Zhluktenko. Sie und Asadi Faezi haben an der Filmhochschule in München studiert.

Wer in das Ruffinihaus ziehen darf, wird vom referatsüber­greifenden Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft ausgewählt. In diesem Team arbeiten das Kulturreferat, das Referat für Arbeit und Wirtschaft und das Kommunalreferat zusammen. Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU) weist darauf hin, wie schwer es für Kreative ist, bei den steigenden Mietpreisen in der Stadt geeignete Räume zu finden. Kulturreferent Anton Biebl (SPD) ergänzt: „Wenn 35 kreative Menschen Tür an Tür arbeiten, potenzieren sich die Ideen. Man inspiriert sich gegenseitig, erweitert seine Netzwerke und erhält Feedback, das einen weiterbringt.“



Das schätzen auch die Architekten von Mungenast/Morroni. Sie entwickeln aus recycelten Bio-Kunststoffen Fassaden. „Wir wollen einen CO2-neutralen Beitrag für die Baubranche leisten“, betont Moritz Mungenast. Die beiden haben das Konzept an der Technischen Universität München entwickelt und hoffen, zahlreiche Abnehmer dafür zu finden.



Neue Künstler im Ruffinihaus: Nachhaltigkeit groß geschrieben

Mit vielen potenziellen Kunden rechnet auch die Textilkünstlerin Nora Gres. Sie näht aus gebrauchten Kleidern Bilder und Skulpturen – auch zum Anziehen. „Die Stoffe haben selber Geschichte und ich erzähle damit neue Geschichten“, sagt Gres. Ihre Bilder und Kleidungsstücke sind immer Unikate.

Textilkünstlerin Nora Gres © Gabriele Winter

Einzigartig wirkt auch das Projekt Creative Hub in einem historischen Gebäude. Denn üblicherweise werden Räume für Kreative gerne an den Stadtrand verbannt, meint Clemens Baumgärtner. Der Referent für Arbeit und Wirtschaft appelliert an die neuen Mieter des Ruffinihauses, diese Wertschätzung nicht zu vergessen: „Halten Sie der Stadt auch die Treue! Und erinnern Sie sich daran, wer Sie bei den ersten – oder manchmal schon den zweiten – Schritten unterstützt hat.“

