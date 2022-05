Baustelle und Baumfällungen an der Salvatorstraße: BA sorgt sich um Grün in der Altstadt

Von: Kassandra Fischer

Der Freistaat saniert ein Dienstgebäude an der Salvatorstraße. Der BA sorgt sich dabei um die Bäume. © Kassandra Fischer

Der BA hat sich gegen die von Freistaat geplanten Baumfällungen am Salvatorplatz ausgesprochen – Ministerium verspricht: „Es wird grüner und schöner denn je!“.

Altstadt - Baustellen-Trubel im bayerischen Kultusministerium. Der Freistaat saniert derzeit das Dienstgebäude an der Salvatorstraße (siehe Kasten). Da sechs Bestandsbäume in diesem Zuge gefällt werden sollen, landete das Thema in der jüngsten Sitzung des Bezirksausschusses, der hierzu eine Stellungnahme abgeben sollte.

Wegen Sanierungsplänen des Freistaats: Bäume vor Dienstgebäude in der Salvatorstraße müssen weichen

Das Gremium lehnte das Gesuch einstimmig ab und folgte damit der Empfehlung des zuständigen Unterausschusses „Planen, Bauen, Wohnen“. Dessen Vorsitzender Wolfgang Püschel (SPD) erläutert: „Die Bäume sind sehr wichtig für die lokale Klimaverbesserung.“ Zudem ist er sich sicher: „Es ist nicht nötig die Bäume zu fällen.“ Im Unterausschuss sei vielmehr der Eindruck entstanden, dass die Fällungen lediglich dazu dienen sollen, die Baustelleneinrichtung bequem realisieren zu können. Empört zeigt sich Püschel außerdem darüber, dass keinerlei Rede von Ersatzpflanzungen sei.

Hallo hat daraufhin beim Kultusministerium nachgehakt: Notwendige Baumfällungen würden „auf ein Minimum begrenzt“, betont Sprecherin Stephanie Neumeier. Zum einen gehe es um drei Robinien im Bereich der Baugrube vor der „Neuen Pforte“. Diese seien durch die vergangenen trockenen Sommer sowie den Standort in der Innenstadt bereits in einem schlechten Zustand. Auch die Wurzeln hätten zu wenig Platz. Zum anderen handele es sich um drei Bäume im Theatinerhof, der zur Baustelleneinrichtungsfläche umfunktioniert und vorübergehend nicht öffentlich zugänglich ist.

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten im ersten und zweiten Bauabschnitt wird er ebenfalls neu gestaltet. Hierzu erklärt Neumeier: „Gerade die große Robinie im Theatinerhof ist – auch aufgrund des nicht optimalen Standortes – schon sehr stark geschädigt.“ Die zuständige Baumpflegefirma habe einen Austausch aus Sicherheitsgründen ohnehin schon dringend empfohlen.

Da auch der Eingangsbereich an der „Neuen Pforte“ saniert wird, bleibt vorübergehend nur der Eingang über die „Alte Pforte“ am Salvatorplatz bestehen. Das Gebäude gegenüber des Literaturhauses ist über 200 Jahre alt und steht unter Denkmalschutz. „Hier darf nichts verändert werden“, sagt Kultusministeriums-Sprecherin Stephanie Neumeier. © Kassandra Fischer

Baumfällungen am Salvatorplatz: Kultusministerium versichert Ersatzpflanzungen

Zudem versichert die Sprecherin: Die sechs Fällungen bedeuten keinesfalls sechs Bäume weniger in der Altstadt. Sowohl auf dem Vorplatz an der Salvatorstraße als auch im Theatinerhof sei dieselbe Anzahl an Ersatzpflanzungen geplant – in Form von japanischen Schnurbäumen. „Diese Baumart ist ein Stück weit besser an den Standort in der Innenstadt und die kommenden klimatischen Veränderungen angepasst“, erläutert sie.

Außerdem werde darauf geachtet, dass die Bäume mehr Platz für ihre Wurzeln bekommen und automatisch bewässert werden. Neumeier: „Der Innenhof und der Vorplatz werden am Ende der Sanierungsarbeiten grüner und schöner denn je sein!“

Das sind die Pläne des Freistaats Der zweite Bauabschnitt der Generalsanierung des Dienstgebäudes an der Salvatorstraße hat im Februar begonnen und soll etwa zwei Jahre dauern. Es stammt aus dem Jahr 1972 und steht unter Ensembleschutz. Im Rahmen der Baumaßnahmen will der Freistaat sowohl den baulichen Brandschutz und die Statik ertüchtigen als auch die Gebäudetechnik – also Heiz- und Wasserleitungen, Lüftung, Sanitärräume und elektrische Installation – erneuern. Zudem erfolgt eine energetische Sanierung der Gebäudeaußenhülle. Die zusätzlichen

Außenwanddämmungen werden allerdings auf der Innenseite angebracht. Hinzu kommt eine Erweiterung der Kellerräume, um einen Ort für Fahrradabstellplätze zu schaffen.

Ab diesem Spätsommer werden Archäologen auf dem Platz vor dem bisherigen Haupteingang des Ministeriums nach Bodendenkmälern suchen.

