Spurensuche mit Bayerns Denkmaldetektiven – Restauratoren geben Einblick in ihre Arbeit

Von: Gabriele Winter

Restauratoren bei der Arbeit: Vor allem Brunnen sind für Röntgenprospektionen gerne gesehen. © BLfD

Aus Röntgenbildern über Vergangenes lernen - das versuchen die Restauratoren des Landesamtes für Denkmalpflege. Beim Tag der Restaurierung möchten sie ihre Arbeit genauer zeigen:

Altstadt ‒ „Brunnen sind archäologisch gesehen ein absoluter Schatz“, schwärmt Restaurator Thomas Stöckl. Aus ihren Sedimenten werden oft die spannendsten Fundstücke geborgen, die dann im Röntgenraum des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege (BLfD) mit Sitz am Hofgraben landen. Stöckl und seine Kollegen nehmen dort eine sogenannte Röntgenprospektion vor.

Thomas Stöckl © Gabriele Winter

Damit lassen sich wie auf medizinischen Röntgenbildern Details erkennen. In diesem Falle keine Zahn-Entzündung, sondern, ob ein Fund eher neuzeitlichen Charakter hat, wie zum Beispiel ein Vorhängeschloss, oder doch historisch wertvoll ist, wie mittelalterliche Gürtelschnallen.

Spuren der Vergangenheit analysiert: Arbeit näherbringen

Zum 6. Europäischen Tag der Restaurierung am Sonntag, 15. Oktober, öffnen die Werkstätten des BLfD ihre Türen und bieten kostenlose Führungen an. In diesem Jahr lautet das Motto „In guten Händen“. Mit Fallbeispielen zeigen die Fachleute, wie sie Hand an Altes und Wertvolles legen und was einen guten Restaurator ausmacht.



Meistens werden die Funde en bloc auf den unzähligen Baustellen des Freistaates geborgen und dann unter das Röntgengerät gelegt. „Da sieht man dann schon recht schnell, ob sich eine weitere Analyse lohnt“, meint Stöckl und zeigt auf dem Bildschirm auf etwas kleines kreisrundes. „Hier sehen Sie eine Münze aus dem deutschen Reich. Das ist für uns kein besonders interessanter Gegenstand, denn wir untersuchen sehr viel ältere Stücke.“



Spuren der Vergangenheit analysiert: Kostenlose Führungen für Interessierte

Stöckl präsentiert eine Fibel, eine Art Gewandspange, die im Mittelalter Kleider zusammengehalten hat. Entdeckt wurde sie in einem Grab in der Nähe von Eichstätt. Geborgen wurde sie in einem Zustand, in dem viele Laien nur einen Klumpen erkennen. Stöckl und seine Kollegen sehen aber sofort an den freiliegenden Stellen des Objekts, dass es sich vermutlich um eine Silberfibel handelt und befördern noch mehr Erkenntnisse zu Tage:

„Die Erfahrung sagt einem, dass eine Spange mit dieser Geometrie und Stärke vermutlich keine gegossene Fibel ist. Mit Hilfe der Röntgenprospektion kann man schon alle typologischen Merkmale erkennen, zum Beispiel den Tierstil am Fibelfuß. Dadurch lässt sich dann auch eine Datierung des Grabes vornehmen.“



Viele Siedlungsgräber enthielten mehrere Kulturschichten und seien archäologisch sehr anspruchsvoll. Die Männergräber seien immer etwas reicher ausgestattet – gerne mit Schwertern und aufwendigen Gürteln, berichtet der Diplomrestaurator. Unter Laborbedingungen werden die Funde dann untersucht und kartiert. Wer Genaueres erfahren will, kann sich unter www.tag-der-restaurierung.de anmelden. Die kostenlosen Führungen werden von 10.15 bis 15 Uhr angeboten.

