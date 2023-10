Unterstützung vom KVR und von der Feuerwehr

Fraktionen engagieren sich fürs Valentin-Musäum – wie es trotz Mängeln erhalten werden soll

Von: Gabriele Winter

Derzeit sind die Räumlichkeiten im Isartor nicht für Gehbehinderte zugänglich. © Marie-Julie Hlawica

Die Zukunft des Valentin-Karlstadt-Musäums ist weiterhin unklar. Für Gehbehinderte ist der Bau derzeit nicht zugänglich, er unterliegt jedoch auch dem Denkmalschutz...

Altstadt ‒ „Früher war alles besser, sogar die Zukunft“, soll der Komiker Karl Valentin einmal gesagt haben. Über die Zukunft des Museums, das ihm und seiner Partnerin Liesl Karlstadt gewidmet ist, wird seit geraumer Zeit gestritten. Einig sind sich nahezu alle Parteien im Stadtrat, dass das Valentin-Karlstadt-Musäum am Standort Isartor erhalten bleiben soll. „Wenn man das Musäum rausnimmt, dann ist das ein totes Denkmal auf einer Verkehrsinsel“, meint Stadtrat Florian Roth (Grüne). Konsens herrschte auch darüber, dass der Touristenmagnet nicht mit einem anderen Museum zusammengelegt werden soll. „Wir wollen einen Weg finden, Barrierefreiheit, Brandschutz, Denkmalschutz und museale Anliegen in einem Kompromiss zu vereinbaren“, betont Roth.

Fünf Millionen Euro bereitgestellt

So will man bei der dringend notwendigen Renovierung „die minimalen Anforderungen des Brandschutzes“ umsetzen, „um eine Gefahr von Leib und Leben abzuwenden und die Öffnung des Musäums zu gewährleisten“, heißt es im jetzt gefassten Beschluss des Kulturausschusses. Für die Maßnahmen stellt das Kulturreferat im kommenden Jahr über fünf Millionen Euro bereit. Zusätzlich zur Beseitigung der Brandschutzmängel sollen weitere Möglichkeiten geprüft werden, einen zweiten Rettungsweg an der Außenfassade zu schaffen und „so den Wunsch nach Barrierefreiheit mit den musealen Interessen in Einklang zu bringen“.



In Sachen Brandschutz und Barrierefreiheit kamen zuletzt diverse Vorschläge. Unter anderem wurde über verschiedene Außenkonstruktionen gesprochen. Die Direktorin des Valentin-Karlstadt-Musäums, Sabine Rinberger, hätte sich zwei zusätzliche Außentürme mit Aufzug gut als Lösung vorstellen können, verstehe aber, dass da „der Denkmalschutz nicht mitgehen“ kann. Erleichtert ist sie darüber, dass Vorschläge wie ein Loch zwischen dem ersten und zweiten Stock als Fluchtweg weggefallen seien.

Unterstützung vom KVR und von der Feuerwehr

Auch seien KVR und Feuerwehr dem Musäum sehr entgegengekommen. So bräuchten die Decken nun nicht mehr abgehängt werden. „Jetzt muss lediglich das Treppenhaus verglast und die Holzvertäfelung abgenommen werden“, berichtet Rinberger über den aktuellen Stand. Die Beschränkung auf 50 Besucher zeitgleich im Musäum bleibe vorerst bestehen.



Sie werde darüber und über mögliche Maßnahmen zur Barrierefreiheit noch mit Kulturreferent Anton Biebl sprechen, sagte Rinberger. Wie man Denkmalschutz und Barrierefreiheit letztendlich aber tatsächlich unter einen Hut bringt, ist immer noch unklar. Karl Valentin hätte gesagt „Ein Optimist ist ein Mensch, der die Dinge nicht so tragisch nimmt wie sie sind.“

