Mit Fußballturnieren und Party feiert die Initiative 25. Geburtstag 

Die Initiative „Bunt kickt gut“ bietet schon seit 25 Jahren für Jedermann Fußball-Spaß und will auch weiterhin das Angebot erhalten. Infos zur großen Jubiläumsfeier:

Altstadt / Westend ‒ „Auf der Straße beziehungsweise auf dem Bolzplatz lernst du, dich durchzusetzen, willst gewinnen und gibst dafür alles“, meint Aleksander Simic. Er ist heute Unternehmer und hat im Jahr 2000 als Elfjähriger angefangen bei den „Harras Bulls“ zu kicken. Dort hat er Freunde gefunden und gelernt, sich zu behaupten. Sieben Jahre lang hat er bei der Straßenfußball-Liga „Bunt kickt gut“ gespielt. Mittlerweile ist er 34 Jahre alt und spielt mit seinem kleinen Sohn Fußball.

„Wir produzieren Vorbilder“, sagt Rüdiger Heid. Er ist der Gründer und Erfinder des Integrationsprojekts „Bunt kickt gut“, das in diesem Jahr 25. Geburtstag feiert und Profifußballer wie Robert Glatzel (HSV) oder Albion Vrenezi (TSV 1860 München) hervorgebracht hat.



25 Jahre „Bunt kickt gut“: Das wird zur Feier geboten

Durch die Gründung des niederschwelligen Fußball-Projekts 1997 wollte Heid auch ärmere Kinder an den Ball bringen. „Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, jungen Menschen verschiedener kultureller und nationaler Herkunft eine sinnvolle und gesunde Freizeitbeschäftigung zu geben und Möglichkeiten von sozialem und kulturellem Lernen zu eröffnen“, sagt Heid.



Was mit den „Harras Bulls“ in einem Münchner Asylbewerberheim begann, ist inzwischen ein weltweiter Ligabetrieb – nicht nur für Jungs, auch für Mädchen. In München hat der Verein zwar seinen Sitz im Westend, gekickt wird inzwischen aber in der ganzen Stadt. Auch auf dem Dach des Bellevue di Monaco wurde vor knapp drei Jahren ein Bolzplatz eröffnet.

Gefeiert wird am Samstag, 1., und Sonntag, 2. Juli, an der Alten Kongresshalle auf der Theresienhöhe. Von 10 bis 18 Uhr finden auf dem Vorplatz Fußballturniere mit Siegerehrungen statt. Parallel dazu gibt es Mitspielgelegenheiten und Infostände. Danach wird gefeiert mit Buffet und ab 21 Uhr gibt es eine Party mit DJs und verschiedenen Vorführungen.

