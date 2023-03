66-Jährige auf Parkplatz von drei Unbekannten ausgeraubt ‒ Täter noch flüchtig

Von: Kevin Wenger

Eine 66-Jährige wurde auf dem Parkplatz einer Sportanlage von drei unbekannten Tätern ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. (Symbolbild) © dpa/Patrick Seeger

Eine 66-Jährige wurde auf einem Parkplatz von drei maskierten Tätern ausgeraubt. Die Polizei sucht nach den Tätern und Zeugen der Tat.

Am Hart ‒ Am Dienstagabend, 21. März, ging eine 66-Jährige zu ihrem Auto, das sie auf dem Parkplatz einer Sportanlage abgestellt hatte. Dabei blockierten drei maskierte Täter ihren Weg.

Einer der Täter hatte einen langen Gegenstand aus Metall in der Hand und forderte Bargeld. Die Täter drohten daraufhin mit Gewalt, wodurch die Frau ihr Handy und Bargeld den Angreifern aushändigte. Die Täter flohen in unbekannte Richtung und warfen dabei das erbeutete Handy in ein naheliegendes Gebüsch.

Raubüberfall auf Parkplatz: Polizei sucht Zeugen

Die ausgeraubte Frau holte sich ihr Telefon wieder zurück und fuhr zu einem Angehörigen, der in der Nähe wohnt. Dieser informierte die Polizei. Diese schickte mehr als zehn Streifen zum Tatort und suchte nach den Tätern. Jedoch fehlte von ihnen jede Spur.

Die 66-Jährige wurde nicht verletzt. Das Kommissariat 21 ermittelt.

Zeugenaufruf Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sportanlage, der Neuherbergstraße, Hugo-Wolf-Straße, Frauenmantelanger, Hildegard-von-Bingen-Anger und Schneeheideanger (Am Hart) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21 (Raubdelikte), Tel. 089/55172-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Täterbeschreibungen Täter 1: Männlich, 20-25 Jahre alt, ca. 165 - 170 cm groß, normale Statur; schwarze Sturmhaube über dem Kopf, dunkle Kleidung Täter 2: Männlich, 20-25 Jahre alt, ca. 180 - 185 cm groß, schlank; trug eine schwarze Sturmhaube, dunkel gekleidet Zum dritten Täter liegt keine Beschreibung vor.

