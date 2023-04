Tierischer Rettungseinsatz in München: Junge Eichhörnchen rutschen in Regenrinne und werden von Mutter getrennt

Von: Kevin Wenger

Die Feuerwehr rettete junge Eichhörnchen aus einem Fallrohr einer Regenrinne und brachte sie zu ihrer Mutter zurück. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehr musste junge Eichhörnchen wieder mit ihrer Mutter vereinigen. Die Jungtiere waren über eine Regenrinne in ein Rohrsystem gerutscht...

Am Moosfeld ‒ Am Mittwochmorgen, 12. April, musste die Feuerwehr eine tierische Familie wieder vereinen, denn Eichhörnchen-Jungtiere wurden durch einen Sturz in ein Fallrohr einer Regenrinne von ihrer Mutter getrennt.

Die Feuerwehr wurde alarmiert, als eine Person Eichhörnchen-Rufe am Dachgeschoss und aus der Regenrinne hören konnte. Wie sich herausstellte waren zwei Jungtiere in ein Fallrohr der Regenrinne gerutscht und so von ihrer Mutter getrennt worden. Die Einsatzkräfte verschafften sich zuerst einen Überblick über das Rohrsystem, bevor die Rettung anpackten.

Feuerwehr rettet Jungtiere: Happy End nach Rohrabbau

In der Tiefgarage konnten die Retter das Ende des Systems feststellen, denn sie hörten immer noch das Fiepen der kleinen Tierchen. Die Mutter befand sich circa 50 Meter von ihren Kleinen entfernt. Die Feuerwehr fing an, querverlaufende Rohre zu demontieren, um die Jungtiere freizusetzen.

In der Tiefgarage konnten die Einsatzkräfte die zwei Eichhörnchen schließlich auffangen und nach draußen bringen. Dort suchten die kleinen Tiere eifrig nach der Mutter und kletterten auf den nächsten Baum. Die Feuerwehr hat die Eichhörnchen-Familie schnell aus den Augen verloren und geht von einer glücklichen Wiedervereinigung von Mutter und Kindern aus.

Nach knapp 2,5 Stunden konnte die Feuerwehr den Einsatz wohl mit einem Happy End beenden.

