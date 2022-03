Ampel bei Unfall zerstört ‒ Polizei München ermittelt gegen Pkw-Fahrer nach Kollision auf Menzinger Straße

Von: Jonas Hönle

Teilen

Eine Ampel nach einem Unfall © Paul Zinken/dpa

Bei einer Kollision in München wurde eine Ampel zerstört: Der 18-jährige Fahrer kam in der Nacht von der Menzinger Straße ab und prallte gegen den Mast.

Die Polizei München ermittelt nach einem Unfall in Nymphenburg gegen einen 18-Jährigen. Der Münchner kam in der Nacht von der Menzinger Straße ab und prallte gegen einen Ampel-Mast. Dieser wurde bei der Kollision zerstört.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Ampel-Mast zerstört - Polizei München ermittelt gegen Pkw-Fahrer nach Unfall auf Menzinger Straße

Wie das Polizeipräsidium mitteilt, fuhr der Münchner mit einem VW gegen 01.30 Uhr auf der Menzinger Straße stadteinwärts. Nach dem ersten Stand der Ermittlungen kam der Fahrer aufgrund von Übermüdung nach links von der Straße ab und kollidierte an der Einmündung zur Dall’Armistraße mit einem Ampel-Mast.

Bei dem Unfall wurde der Münchner leicht verletzt und kam zur ambulanten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Die aktuelle Corona-Lage in den Kliniken in München am Dienstag.

Laut Polizei entstand am Pkw sowie am Ampel-Mast ein Schaden von mehr als zehntausend Euro. Durch die Kollision wurde die Ampel zerstört, die Polizei regelte den Verkehr bis in die frühen Morgenstunden.

Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Lesen Sie auch Bares für Rares: Händler verliert bei Deal mehrere 10.000 Euro Thorsden Schlößner ist Opfer eines eiskalten Verbrechers geworden. Der beliebte „Bares für Rares“-Händler verrät, wie er einst von einem Kunstfälscher übers Ohr gehauen wurde. Verloren hat er dabei mehrere 10.000 Euro. Bares für Rares: Händler verliert bei Deal mehrere 10.000 Euro

Quelle: www.hallo-muenchen.de