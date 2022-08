Andreas Gabalier-Konzert 2023 in der Münchner Olympiahalle - Alle Infos zum Mega-Event

Von: Kevin Wenger

Andreas Gabalier kommt 2023 im Rahmen seiner „Dirndl - Wahnsinn - Hulapalu!“-Tour nach München. Hallo präsentiert das Konzert. © stall-Records

Nach dem Erfolg seines Konzertes am 06. August kommt Andreas Gabalier 2023 wieder nach München. Im Rahmen seiner neuen Tour wird er in der Olympiahalle spielen.

Sein Konzert am Samstag, 06. August, war mit 90.000 Zuschauern ein echter Mega-Erfolg. Nächstes Jahr kommt der Österreicher nochmals nach München und will dieses Mal der Olympiahalle einheizen. Hallo präsentiert sein Konzert im Rahmen der „Dirndl - Wahnsinn - Hulapalu!“-Tour im Mai 2023.

Andreas Gabalier 2023 in der Olympiahalle: Vorverkauf gestartet

Am 19. Mai 2023 um 20:00 Uhr findet das Konzert statt, für das der Vorverkauf schon gestartet wurde. Ab dem 28. April geht der „Volks-Rock‘n‘Roller“ auf Deutschlandtour und wird in acht großen Event-Arenen spielen, darunter auch einmal in München. Ähnlich wie bei seinem Konzert in der Messestadt Riem will er auch hier seine besten Hits spielen und das Publikum in Party-Stimmung bringen.

Vorverkauf: Andreas Gabalier 2023 in der Olympiahalle Tickets sind telefonisch unter 01806 - 570070 (0,20 € / Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 € / Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen), im Internet unter www.semmel.de und www.eventim.de sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

