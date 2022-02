Körperlicher Angriff bei Lösch-Einsatz in Wohnung ‒ Aggressiver Bewohner verletzt zwei Münchner Feuerwehrler

Von: Jonas Hönle

Bei einem Einsatz in München wurden zwei Feuerwehrler von einem aggressiven Bewohner verletzt. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Bei einem Feuerwehr-Einsatz in München wurden zwei Beamte bei einem Angriff durch einen aggressiven Bewohner verletzt. Diese hatten ihn zuvor aufgeweckt.

Bei einem Einsatz der Feuerwehr in München kam es zu einem körperlichen Angriff auf zwei Beamten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Angriff bei Lösch-Einsatz in München - Bewohner verletzt zwei Feuerwehrler

Wie die Feuerwehr mitteilt, meldeten Nachbarn am Josephsplatz am Samstagmorgen einen ausgelösten Rauchmelder in einer Wohnung. Vor Ort klopfte der ausgerückte Löschzug lautstark an die Wohnungstür.

Da niemand öffnete, wurde die Tür gewaltfrei mit Werkzeug aufgemacht. In dem Apartment fanden die Einsatzkräfte mehrere schlafende Personen vor.

Während die Personen geweckt wurden, kam es laut Feuerwehr-Angaben bei einem Bewohner zu aggressivem Verhalten gegenüber den Feuerwehrlern. Beim anschließenden Handgemenge wurden zwei Beamte leicht verletzt. Die Polizei wurde hinzugezogen und die beiden Verletzten wurden in eine Münchner Klinik gebracht.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Einsatz lediglich um angebranntes Essen.

Quelle: www.hallo-muenchen.de