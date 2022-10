Hinsehen statt wegsehen! ‒ Neue Anlaufstelle gegen Diskriminierung und rechten Hass an Schulen in München

Von: Kristina Beck

In einer neuen Anlaufstelle können Schüler und Lehrkräfte in München Vorfälle von Diskriminierung und Hass melden. © Jens Kalaene/dpa

Die Stadt München richtet eine neue Anlaufstelle gegen Diskriminierung und Hass an Schulen ein. Schüler und Lehrkräfte können dort Vorfälle melden und sich beraten lassen.

Fast ein Drittel der Münchner Bevölkerung gab in einer Befragung 2021 an, in den letzten zwei Jahren Diskriminierung erfahren zu haben. Schulen sind ein Spiegelbild der Gesellschaft und deshalb nicht frei von Rassismus, Antisemitismus, anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und rechtem Hass.

Der Bildungsbereich mit Kindergarten, Schule und Hochschule wurde in 32 Prozent als der Ort genannt, an dem die Diskriminierung stattgefunden hat.

Diskriminierung und Hass die Stirn bieten: Stadt München richtet Anlaufstelle ein

Wie die Stadt mitteilt, hat der Münchner Stadtrat hat aufgrund vermehrter Meldungen von Vorfällen mit menschenfeindlichen und volksverhetzenden Hintergründen an Münchner Schulen beschlossen, eine neue Anlaufstelle bei der Fachstelle für Demokratie einzurichten.

Diese soll neben einem Monitoring dieser Vorfälle auch als vertrauliche Anlaufstelle für Schüler und deren Erziehungsberechtigte sein. Zudem können sich dort städtische Mitarbeitende an Münchner Schulen bei der Unterstützung im Umgang mit diesen Vorfällen beraten lassen.

Verankert wurde in diesem Zusammenhang auch eine Meldepflicht für menschenfeindliche und volksverhetzende Vorfälle für Mitarbeitende an städtischen Schulen. Damit sollen die Vorfälle strukturiert erfasst werden, um auch das Dunkelfeld aufzuhellen.

Meldestelle als Beitrag zur demokratischen Bildung

Stadtschulrat Florian Kraus befürwortet dieses Vorgehen: „Unsere Schulen leisten einen ganz zentralen Beitrag zur demokratischen Bildung. Um diesem Auftrag gerecht zu werden, müssen Schulen selbst demokratische Orte sein.“

Einen diskriminierungsfreien Raum für alle Mitglieder der Schulfamilie zu schaffen, sei Teil eines übergeordneten Ziels der Bildungsgerechtigkeit. „Unser Motto muss lauten: ,Hinsehen statt wegsehen!‘“, ist er überzeugt.

Wo kann ich die Vorfälle melden?

Um das Meldeverhalten bei Schülern zu erhöhen, startet heute darüber hinaus eine neue Webseite: www.melden-gegen-diskriminierung.de. Diese informiert darüber, was gemeldet werden kann, warum gemeldet werden sollte, was nach einer Meldung passiert und an welche Beratungsstellen sich Betroffene oder Zeugen wenden können.

Zusammen mit der Webseite wird ein städtisches Online-Formular neu gelauncht, über das Vorfälle auch anonym gemeldet werden können – schriftlich oder per Voice-Mail.

Ozan Aykaç, Vorstandsmitglied des Kreisjugendrings München-Stadt ist überzeugt: „Unsere Verantwortung als Stadtgesellschaft ist es, den Betroffenen nicht das Gefühl zu geben, dass sie alleine damit zurechtkommen müssen, nur weil es vermeintliche Einzelfälle sind – das sind sie nämlich nicht.“

