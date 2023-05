Fraktionsübergreifender Antrag an die Stadt: So sollen Stau, Lärm und Abgase in München reduziert werden

Von: Sebastian Fuchs

Eine verbesserte Spurlinienführung © Matthias Balk/dpa

Durch eine verbesserte Spurlinienführung am Mittleren Ring sollen Stau, Lärm und Abgase reduziert werden. Einen entsprechenden Antrag unterstützen mehrere Fraktionen.

München ‒ Den Antrag auf eine verbesserte Spurlinienführung am mittleren Ring in München unterstützen die Fraktionen Grüne/Rosa Liste, CSU/Freie Wähler, SPD/Volt sowie FDP/Bayernpartei. Darin wird das Baureferat, in Zusammenarbeit mit dem Mobilitätsreferat, mit der Optimierung der Fahrbahnmarkierungen am Mittleren Ring in mehreren Streckenabschnitten beauftragt.

Bei den geplanten Änderungen soll sich an der Linienführung im Luise-Kiesselbach- und Petueltunnel orientiert werden. Dabei soll das Prinzip durchgezogener und unterbrochener, weißer Spurlinienmarkierung in einfacher oder doppelter Linienführung zur Anwendung kommen.

Nähere Informationen dazu, wie die neue Spurlinienführung an den entsprechenden Stellen aussehen soll, finden sich im Antrag an die Stadtverwaltung.

Fließender Verkehr statt Stop-and-Go: Optimierung der Spurlinienführung am Mittleren Ring

Durch die Neuerungen soll Autofahrern das Ein- und Ausfädeln erleichtert werden. Dadurch soll der Verkehrsfluss an den betroffenen Stellen verbessert werden, was, wie aus dem Antrag zu entnehmen ist, wiederum zu weniger Stau, weniger Lärm und vermindertem Schadstoffausstoß führen würde.

Der finanzielle und zeitliche Aufwand für die Änderungen soll laut Fritz Roth, Stadtrat der Fraktion FDP/Bayernpartei überschaubar sein: „Wir wollen erreichen, dass der Verkehr auf dem Mittleren Ring besser fließen kann. Durch die Vorschläge unseres interfraktionellen Antrags ist dies kostengünstig und schnell umsetzbar möglich ‒ so geht pragmatische Verkehrspolitik, die deutliche Verbesserungen erzielt.“

Antrag auf verbesserte Spurlinienführung am Mittleren Ring: Diese Stellen sollen optimiert werden

Anpassung der weißen Spurlinienmarkierungen zwischen McGraw-Graben und Candidbrücke

Anpassung der weißen Spurlinienmarkierungen zwischen Candidbrücke und Brudermühltunnel

Anpassung der weißen Spurlinienmarkierungen zwischen Brudermühl-, Heckenstaller- und Luise-Kiesselbach-Tunnel

Anpassung der weißen Spurlinienmarkierungen zwischen der Donnersbergerbrücke und dem Olympiagelände

Optimierung der Einmündung der BAB 9 in westlicher und östlicher Richtung in beiden Fahrtrichtungen

Optimierung der Zufahrt zum Mittleren Ring von der Ungererstraße

Optimierung der Zufahrt zum Mittleren Ring über die Dietlindenstraße

Optimierung der Zufahrt zur BAB 8 (Süd) vom Innsbrucker Ring

Ergänzend zu den Anpassungen der Markierungen sollen begleitende Hinweisschilder das Ein- und Ausfädeln am Mittleren Ring im fließenden Verkehr erleichtern. Mit der Umsetzung der Maßnahmen soll „sehr zeitnah“ begonnen werden. Die Kosten sollen aus dem laufenden Budget des Baureferats bestritten werden.

