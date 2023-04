Neuer Anlauf für Isar-Seilbahn in München ‒ MVG setzt lieber auf Südtangente für die Tram

Von: Romy Ebert-Adeikis

Brar Braren will den Münchner Süden vom Verkehr entlasten. Dafür hatte er bereits 2014 eine Seilbahn von Thalkirchen nach Harlaching ins Auge gefasst. © Romy Ebert-Adeikis

Um die Verkehrssituation im Südosten von München zu entlasten, fordert Brar Braren beim BA 18 eine Machbarkeitsstudie für eine Seilbahn von Harlaching nach Thalkirchen.

München / Untergiesing ‒ Fahrzeuge schieben sich in Schrittgeschwindigkeit vorwärts, es wird gehupt: Rushhour am Candidplatz. Von Zeit zu Zeit schaut Brar Braren dem Chaos zu Stoßzeiten interessiert zu, auch am Tierpark, wo sich Autos an der schmalen Brücke über die Isar stauen.

Untergiesinger schlägt Isar-Seilbahn zu Beruhigung der Verkehrssituation im Südosten von München vor

„Verheerend“ sei die Verkehrssituation im Münchner Südosten, weil Busse, Lastwagen und Autos erst in die Stadtmitte müssen, um auf der anderen Flussseite wieder an den Stadtrand zu fahren. „Und wenn die Pläne, Fahrspuren am Giesinger Berg gegen Fahrradwege zu tauschen, realisiert werden sollten, wird der Verkehrsdruck zumindest im Bereich Candidplatz, Schönstraße, Pilgersheimer Straße und Hans-Mielich-Straße sprunghaft ansteigen“ prognostiziert Braren.

Der Untergiesinger, der viele Jahre lang für die Grünen Mitglied im BA war, will „den Druck aus dem Kessel nehmen“. Er bringt dafür eine Idee wieder ins Gespräch, die er schon 2014 mit dem BA an die Stadt herangetragen hat: eine Seilbahn von Harlaching nach Thalkirchen.

„Damals gab es gegen unseren Vorschlag viel Gegenwind“, erinnert sich Braren. Er hofft, dass sich der Wind inzwischen gedreht hat ‒ zumal die Pläne für Gondeln über die Isar zwischen Pullach und Grünwald konkreter werden. „Eine Seilbahn ist heutzutage kein Hirngespinst mehr“, sagt der 69-Jährige.

Machbarkeitsstudie für Seilbahn von Harlaching nach Thalkirchen gefordert

Er hat beim BA 18 eine Machbarkeitsstudie für die Verbindung über die Isar gefordert. Diskutiert wurde sein Antrag in der jüngsten BA-Sitzung am Dienstagabend. Zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe stand eine Entscheidung noch aus.

BA-Chef Sebastian Weisenburger (Grüne) erklärte gegenüber Hallo allerdings vorab: „Ich glaube, dass der BA die Seilbahn-Idee weiter als Option im Auge behalten möchte.“ Bereits 2019 hatte das Lokalgremium eine Standseilbahn zwischen dem Wettersteinplatz und Thalkirchen untersuchen lassen. Diese lehnte die Stadt München aber ab, da aus Platzgründen „grundsätzlich“ nur Luftseilbahnen in Betracht gezogen würden.

Die Machbarkeit einer solchen hat die Stadt in den vergangenen Jahren am Beispiel Frankfurter Ring untersucht. „Derzeit wird zum Themenkomplex Seilbahn eine Beschlussvorlage erarbeitet und intern abgestimmt, die dann dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt wird“, teilt das Mobilitätsreferat auf Hallo-Anfrage mit. Auf deren Basis könne dann über weitere Projekte debattiert werden.

Seilbahn über die Isar von Harlaching nach Thalkirchen ‒ MVG setzt lieber auf Südtangente für die Tram

Auch bei der MVG blickt man noch vorsichtig auf Brarens Idee. Zwar hätten Seilbahnen bei der Überwindung von Barrieren wie Flüssen Potenzial, „was vermutlich auch im Falle einer Isarquerung zwischen Harlaching und Thalkirchen der Fall wäre“, teilt MVG-Sprecher Maximilian Kaltner auf Anfrage mit.

Um die Straßen im Münchner Südosten zu entlasten, sehe man aber andere Alternativen: „Über die Brudermühlbrücke bieten wir bereits einen dichten ÖPNV-Verkehr unter anderem mit den Bus-Linien X30, 54 und 153 an. Langfristig sieht der Nahverkehrsplan hier eine Tram-Südtangente vor.

