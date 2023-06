90 Prozent bei Streik dabei: Darum bleiben viele Münchner Apotheken am Mittwoch geschlossen

Von: Marie-Julie Hlawica

Die Wittelsbacher Apotheke nimmt am Protesttag teil. © Marie-Julie Hlawica

Am Mittwoch wird es einen großen Apotheken-Streik in München geben, über 90 Prozent der Häuser wollen geschlossen bleiben. Die Hintergründe:

München ‒ Jetzt kommt der nächste Streik: Am Mittwoch, 14. Juni, bleiben bundesweit viele Apotheken zu. Auch in München. Der Protest ist laut Bayerischem Apotheker-Verband (BAV) dringend nötig, denn das Apotheken-Sterben nimmt drastische Formen an. Nur noch 2967 gab es Ende 2021 in Bayern, berichtet BAV-Geschäftsführerin Alexandra Schmidt. „Das ist der niedrigste Wert seit 1983.“



BAV-Geschäftsführerin Alexandra Schmidt. © privat

BAV-Sprecher Thomas Metz veranschaulicht den Rückgang in der Landeshauptstadt: „Zum Stichtag 31. März lagen wir in München bei 324 öffentlichen Apotheken. Zum Vergleich: Im Jahr 2013 waren es noch 393.“



Apotheken-Streik in München: Zehn Protestpunkte

Nicht erst Corona habe die Lage akut verschärft. Es herrscht bekanntlich ein enormer Lieferengpass wichtiger Medikamente, zudem machen es Personalmangel und ständig steigende bürokratische Auflagen den Pharmazeuten schwer, noch wirtschaftlich zu arbeiten, Preise und Anforderungen seien gestiegen. Doch das gesetzlich festgelegte Honorar pro rezeptpflichtiger Packung wurde beispielsweise nicht angepasst.



Zehn Punkte umfasst der Forderungskatalog der Protestaktion. Es geht um Maßnahmen bei Arzneimittelknappheit – wie aktuell für fiebersenkende Medizin für Kinder. Diese wollen Apotheker flexibler austauschen oder selbst mischen, um ihre Patienten zu versorgen, ohne zu befürchten, dass Krankenkassen Vergütungen streichen. Zudem erschweren der Onlinehandel und Bestellmöglichkeiten im Ausland die kritische Situation der Pharmazeuten.



Apotheken-Streik in München: Über 90 Prozent beteiligen sich

Einer Umfrage des BAV zufolge wollen sich in München über 90 Prozent der Apotheken am Protest beteiligen, 89 Prozent an diesem Tag ganz schließen. Auch Isolde Meyer, Apothekenleiterin der Wittelsbacher Apotheke an der Lindwurmstraße, wird mit ihren Mitarbeitern beim Protest mitmachen. „Für Notfälle und Bestellungen sind wir telefonisch erreichbar“, verspricht sie.



Der Bundesrat hat sich schon für eine Verbesserung der Lage der Apotheker ausgesprochen. Nur die Bundesregierung wolle den Forderungen der Länder nicht folgen und sehe keinen Bedarf, die Apotheken wirtschaftlich zu unterstützen, so der Vorwurf des Verbandes.

