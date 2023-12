Ärger über die Ampel an der Ganghoferstraße 80 in München: Hilft neue App Kindern die Straße zu überqueren?

Von: Daria Gontscharowa

Kita-Gruppen schaffen es nicht über die Ampel an der Ganghoferstraße in München. Der BA kritisiert die Entscheidung des Mobilitätsreferates.

München / Sendling – Die Grünphase der Ampel über die Ganghoferstraße an der Ecke Max-Hirschberg-Weg wird nicht allgemein verlängert – trotz Wunsches der Kindergartenkinder. Allerdings könnte eine neue App des Mobilitätsreferates, welche die Länge des grünen Signales steuert, die Situation wohl verbessern.

Im Frühsommer hat die städtische Aktion „Stadtteilkoffer“ in Sendling stattgefunden. In deren Rahmen konnten die Kinder das Viertel durchstreifen und Verbesserungsvorschläge machen. Die kleinen Teilnehmer der Kita „Lilly läuft“ haben sich beschwert, dass die Ampel im Bereich der Ganghoferstraße 80 zu schnell auf Rot springt und eine Verlängerung des grünen Leuchtens beantragt.

Der Sendlinger BA übernahm den Kinderantrag und leitete diesen an die Stadt weiter. „Über diese Ampel queren viele Kindergruppen. Sie werden häufig auseinandergerissen, weil das Lichtsignal schnell auf Rot schaltet“, sagt Dagmar Irlinger (Grüne), Patin des Antrages und Vorsitzende im BA-Unterausschuss Öffentlicher Raum, Mobilität und Gewerbe im Gespräch mit Hallo.

Das Gremium habe außerdem in der Vergangenheit selbst mehrere Anträge zu dieser Ampel gestellt, da auch mobilitätseingeschränkte Menschen von der Verlängerung der Grünphase profitieren könnten – ohne Erfolg.

Jetzt erhielt der BA die Antwort des Mobilitätsreferates (MOR): „Eine grundsätzliche Anhebung der Freigabedauer für quernde Fußgänge erachten wir als unbegründet“, heißt es im Schreiben. Um eine lediglich sieben Meter breite Fahrbahn zu überqueren, stünden den Menschen 15 Sekunden Zeit zur Verfügung.

„Somit sollte es auch für mobilitätseingeschränkte Personen problemlos möglich sein, die Ganghoferstraße ohne übertriebene Eile vollständig signalgesichert zu überqueren“, teilt das MOR mit.

Dennoch will das Referat die Situation an der dortigen Ampel für bestimmte Personengruppen verbessern – mithilfe einer App. Die Idee: Die Ampel bekommt eine zusätzliche Funktion. Ein mit der App ausgestattetes Handy verbindet sich mit dem Steuergerät der Lichtsignalanlage und kann somit den Signalprogrammablauf variieren.

Den Zugriff auf diese Steuerung erhält nur ein berechtigter Teilnehmerkreis (siehe Kasten). Der Feldversuch werde voraussichtlich Mitte 2024 starten. „Das Referat wird sich zu gegebener Zeit direkt mit der Kindertageseinrichtung ,Lilly läuft‘ in Verbindung setzen“, versichert die Stadt.

Mit dieser Entscheidung ist der BA jedoch unzufrieden. „Das MOR wird das Projekt 2024 testen. Aber das heißt noch lange nicht, dass es auch bald danach umgesetzt wird, wenn überhaupt“, ärgert sich Irlinger. Das Gremium will einen Ortstermin mit den Kindergartenkindern und Vertretern des Referates vereinbaren.

Neue Funktion im Feldversuch

Das MOR wird die Freigabezeitverlängerung an sechs Ampelanlagen Mitte 2024 testen. An welchen Orten, hat das Referat nicht mitgeteilt. Der Feldversuch wird etwa ein Jahr dauern. Das Verfahren wurde 2018 in einem ersten Versuchsaufbau in Trudering als grundsätzlich geeignet bewertet. Die Verwendung der damaligen Transpondertechnik haben die mobilitätseingeschränkten Versuchsteilnehmer jedoch als zu schwierig empfunden. „Die App-Lösung verspricht ein deutlich besseres Handling“, teilte das Referat mit.