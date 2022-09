Dringender Apell an Vermieter in München: „Vermieten Sie Zimmer und Wohnungen an Studierende“

Von: Jonas Hönle

Vermieter können die Privatzimmervermittlung des Studentenwerks München oder das Projekt „Wohnen für Hilfe“ nutzen, um Studenten Wohnraum zu bieten.

München ist eine Stadt mit ausgezeichneten Universitäten und Hochschulen und auch diesen Herbst werden wieder viele junge Menschen ihr Studium dort beginnen. Allerdings ist es auf dem Wohnungsmarkt der bayerischen Landeshauptstadt schwieriger Fuß zu fassen als einen Studienplatz zu bekommen - vor allem für Studierende, die auf jeden Euro achten müssen.

Daher appellieren Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, die Staatsminister Markus Blume und Christian Bernreiter sowie die Geschäftsführerin des Studentenwerks München, Dr. Ursula Wurzer-Faßnacht, an die Münchner:

„Liebe Münchnerinnen und Münchner, wir bitten Sie um Ihre Unterstützung: Helfen Sie den jungen Leuten bei ihrem Einstieg in einen neuen, wichtigen Lebensabschnitt und bieten Sie ihnen ein bezahlbares Dach über dem Kopf. Vermieten Sie Zimmer und Wohnungen an Studierende und/oder gestatten Sie Ihren Mieter*innen, an Studierende preisgünstig unterzuvermieten. Denn jedes Zimmer kann helfen, selbst wenn es nur für ein oder zwei Semester ist.