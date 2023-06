Stadtrat stellt Anfrage zum Arabella-Bau in München: Lässt sich das Hochhaus noch retten?

Abriss 2030 geplant

Das Arabella-Hochhaus in München soll 2030 abgerissen werden.

Laut Stadtrat Stefan Jagel (Linke) werden in München zu viele Bauten abgerissen und durch neue ersetzt. Nun hat er eine Anfrage zum „Arabella“-Bau gestellt.

München / Bogenhausen ‒ Eine Siedlung in Moosach. Ganze Straßenzüge am Harthof. Und auch an der Haldenseestraße im Münchner Osten will die städtische Wohnungsbaugesellschaft GWG Altbauten durch neue Häuser ersetzen.

Anfrage beim Oberbürgermeister: Lässt sich das Arabella-Hochhaus in München noch retten?

Stefan Jagel, Stadtrat der Linkspartei, hat nun beim Oberbürgermeister angefragt, inwieweit Abrisse aus sozialen und klimatechnischen Gründen überhaupt noch sinnvoll sind. Dabei geht es ihm nicht nur um städtische Bauten, sondern auch um private. Zur Disposition stellt er unter anderem das Arabella-Hochhaus. Es soll 2030 abgerissen werden. Lässt es sich doch noch retten?

+ Für das Arabella-Hochhaus wünscht sich Stefan Jagel mindestens ein Upcycling des Baumaterials. © Parzinger

„Bei Abrissen wird oft als Standardargument angeführt, dass die Bausubstanz zu schlecht sei“, ärgert sich Jagel. „Oftmals aber ist neu bauen einfach billiger als renovieren.“ Für seine Anfragen ans Rathaus hat er sich neben GWG- und Gewofag-Projekten auch private Großbauten ausgesucht, deren Ende bevorsteht: Neben dem Hochhaus an der Arabellastraße ist es der ehemalige Sheraton-Komplex an der Garmischer Straße 8 im Westend.

Klima- und Umweltschutz: Sanierung laut Jagel besser als Abriss und Neubau

Für beide möchte er nun die planungsrechtlichen Grundlagen wissen. „Im Falle eines Bebauungsplans könnte man einen Abriss verhindern, in dem man einen städtebaulichen Vertrag schlösse“, meint Jagel. Nach Hallo-Recherchen befindet sich das Bogenhausener Hochhaus im Umgriff des Bebauungsplans 1270. Für einen entsprechenden städtebaulichen Vertrag bräuchte es aber eine politische Willenserklärung der Stadt beziehungsweise des Stadtrats.

Jagel will für den Erhalt des Scheibenhochhauses kämpfen. „Hier werden Mieter entmietet, die teilweise über 40 Jahre dort wohnen.“ Außerdem sei aus Klima- und Umweltschutzgründen schon lange klar, dass die Sanierung von Wohnraum dem Abriss und Neubau vorgezogen werden müsse.

Diese These unterstützt auch Wolfgang Zängl von der Gesellschaft für ökologische Forschung in München. „Grundsätzlich ist nicht einzusehen, warum ein solider Bau aus den sechziger Jahren zum Abrisskandidaten wird“, sagt er auf Hallo-Anfrage. Natürlich seien die Energiestandards heute höher.

Bei Abriss: Jagel wünschst sich Upcycling der Bausubstanz

Doch würde das gern als Argument verwendet, um einen „energetisch viel verheerenderen“ Abriss zu rechtfertigen. Selbst für den Fall, dass der angekündigte Abriss 2030 wirklich in die Tat umgesetzt wird, hat Jagel noch eine Idee: „Denkbar wäre dann immerhin noch ein Upcycling der Bausubstanz. Das Haus wird zwar zerstört, doch Teile des Materials werden anderswo wiederverwendet.“

Die Bayerische Hausbau, Eignerin des Bogenhausener Scheibenhochhauses, erklärt, dass Upcycling von altem Baumaterial auch für sie ein Thema sei, das zunehmend an Bedeutung gewänne. Bezüglich des konkreten Falls könne sie sich ‒ wegen der langen Zeitspanne bis 2030 ‒ aber noch nicht dazu äußern.

