Vortragsreihe von „Archäologie München“: Wird Förderung auslaufen?

Ausgrabungen & Ausblicke: „Archäologie München“ lädt zu Vorträgen – und bangt um eigene Zukunft

Allein die Grabungsarbeiten am Marienhof haben in den vergangenen Jahren etwa 60 000 archäologische Funde zutage getragen. © ReVe Büro für Archäologie

Mehr Münchner für Archäologie begeistern - das nimmt sich das Projekt „Archäologie München“ zum Ziel. Passend dazu soll eine Vortragsreihe starten, obwohl die Zukunft ungewiss ist.

München ‒ Filigrane Handarbeit von Nonnen aus dem 13. Jahrhundert, Ton-Scherben aus der Zeit der Stadtgründung: Dies und vieles mehr wurde bei Ausgrabungen – hauptsächlich am Marienhof – in München gefunden und vom Forschungsprojekt „Archäologie München“ analysiert. Sechs Vorträge zum Projekt geben nun Einblicke in zehn Jahre Forschungsarbeit – von den Spuren der ältesten Münchnerin bis zu Zeugnissen aus der NS-Zeit.

Ins Leben gerufen wurde das Projekt 2013 mittels Stadtratsbeschluss aufgrund der Großbaustelle am Marienhof. Insgesamt wurden circa 60 000 Objekte von dort sowie weitere Funde, unter anderem vom Jakobsplatz, Max-Joseph-Platz und aus Moosach, erforscht. „Wir haben schon am Anfang der Ausgrabungen bemerkt, dass das Interesse der Bürger sehr groß ist“, sagt Projektleiterin Elke Bujok.

Elke Bujok © Archäologische Staatssammlung

Vortragsreihe von „Archäologie München“: Münchner für Thema begeistern

Deshalb sei es das Ziel, so viel Informationen wie möglich an die Münchner zu bringen. Unter anderem wurde von Anfang an jeden Monat ein spezielles Objekt als „Fund des Monats“ auf ihrer Internetseite (www.archaeologie-muenchen.de) gezeigt. „Besonders interessante Stücke sind die Apothekergegenstände, die wir auch ausgestellt haben“, betont Bujok.

Bei den geplanten Vorträgen geht es jedoch nicht nur um die Entdeckungen am Marienhof. Es wird beispielsweise auch das Leben von Nonnen aus dem 13. Jahrhundert präsentiert (Donnerstag, 20. April: „Die Nonnen vom Max-Joseph-Platz“). „Was viele nicht wissen, ist, dass sich bis zum Jahr 1802 ein berühmtes Franziskanerkloster am Max-Joseph-Platz befand. Dieses hatte auch zwei Nonnenklöster“, berichtet die Projektleiterin.

Bei einer Ausgrabung anlässlich der Erweiterung einer Tiefgarage wurde 1982 eine Gruft-Anlage der Frauenklöster gefunden. Untersuchungen zeigen, wie sich die Schwestern schon damals um Krankenpflege und Sterbebegleitung kümmerten.



Vortragsreihe von „Archäologie München“: Wird Förderung auslaufen?

Die Vortragsreihe könnte gleichzeitig auch eine Art Abschluss-Veranstaltung sein. Die finanzielle Förderung des Projekts durch die Stadt – 800 000 Euro auf zehn Jahre – läuft Ende dieses Jahres aus. Ob es weitergeht? Ungewiss. Weder Direktorium noch Planungsreferat haben sich auf eine entsprechende Hallo-Anfrage geäußert.

Bujok: „Wir hoffen es sehr, da ja noch viele weitere Bauvorhaben anstehen.“ Passend dazu ist am Donnerstag, 11. Mai, ein Expertengespräch zum Thema „Archäologie in München: Zukunftsperspektiven einer Stadt“ als Abschlussvortrag geplant.

Vortragsreihe Sechs Vorträge ab 23. März. Termine und Infos zur Vortragsreihe: www.blfd.bayern.de/information-service/jubilaeumsjahr_2023/index.html Teilnahme frei, Anmeldung nötig

Patricia Stücher

