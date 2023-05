Buch über Aubings Tor zur Welt ‒ Archiv veröffentlicht Werk über Historie des Bahnhofs

Von: Andreas Schwarzbauer

Stolz präsentieren (von links) Peter Malter, Anton Fürst, Martina Krämer, Ludwig Neulinger und Egbert Scherello ihr Buch über den Aubinger Bahnhof. © Andreas Schwarzbauer

Anlässlich des 150. Geburtstags der Bahnlinie München-Aubing-Buchloe veröffentlichte das Aubinger Archiv ein Buch zur Historie des Bahnhofs.

Aubing ‒ Warum Aubing überhaupt einen Bahnhof erhielt und weshalb seine feierliche Einweihung eine Schmach für den Ort wurde ‒ das steht in der neuesten Veröffentlichung des Aubinger Archivs.

Anlässlich des 150. Geburtstags der Bahnlinie München-Aubing-Buchloe erarbeitete der Verein das 70-seitige Buch. Die Idee dazu hatte Anton Fürst. „Die Eisenbahn war für Aubing ein Meilenstein und ihre Geschichte ist wirklich interessant“, sagt er.

Die Bahntrasse war Bestandteil eines ganzen Ausbau-Pakets. 22 neue Linien wollten die königlich-bayerischen Staatsbahnen ab 1869 realisieren. Die Strecke von München nach Buchloe war mit 13 Millionen Gulden die drittteuerste. Sie sollte eigentlich durch das Königreich Baden-Württemberg bis Lindau und in die Schweiz weiterführen.

Waren sollten auf diesem Weg von Österreich in die Schweiz gelangen, da die beiden Länder damals keine direkte Bahnverbindung hatten. Bayern wollte die Transitgebühren kassieren. Doch das Projekt scheiterte am Veto Baden-Württembergs.

Aubing wurde hauptsächlich an die Bahnlinie angeschlossen, um den dort abgebauten Torf abtransportieren zu können. „Dass ein Ort dieser Größe einen Bahnhof bekam, war nicht selbstverständlich“, sagt Barbara Sajons.



Historie des Aubinger Bahnhofs: Eröffnung der Strecke 1873

Nach drei Jahren Bauzeit wurde die Strecke am 1. Mai 1873 eröffnet. In Aubing hatten sich zahlreiche Ehrengäste am Bahnhof versammelt. Doch: „Der Zug rauschte vorbei. Das war eine Schmach“, berichtet Peter Malter.



Das Buch zeichnet nach, wie die Bahnstrecke 1899 zweigleisig ausgebaut wurde, ein Güterbahnhof entstand, die Fußballweltmeister 1954 mit dem Zug durch Aubing fuhren und schließlich das Bahnhofsgebäude 1978 abgerissen wurde.

„Den Abbruch kann man im Nachhinein überhaupt nicht mehr nachvollziehen, vor allem, wenn man bedenkt, dass noch zwei Bahnwärterhäuschen stehen“, sagt Malter. Zahlreiche Bilder veranschaulichen die Entwicklung der Station.

Doch die Geschichte des Bahnhalts ist noch nicht zu Ende. „Zum 150. Jubiläum ist vieles unklar und verbesserungswürdig“, meint Sajons. Sie spielt damit auf den drei- oder viergleisigen Ausbau der Strecke sowie die mangelnde Barrierefreiheit an.

