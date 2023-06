Angriff auf Fahrradfahrerin in München: Polizei ermittelt ‒ Verbindung zum „Isar-Mord“ an Domenico Lorusso?

Von: Sebastian Fuchs

Angriff auf Fahrradfahrerin in München:. Der Stand der Polizei-Ermittlungen. © Reinhard Kurzendörfer

Könnte es zwischen der Attacke auf eine Fahrradfahrerin in München und dem „Isar-Mord“ eine Verbindung geben? Der Stand der Polizei-Ermittlung.

München/Schwabing ‒ Dieser Fall erschütterte ganz Deutschland. Vor zehn Jahren wurde der 31-jährige Domenico Lorusso in München von einem unbekannten Mann an der Isar getötet. Ein Angriff auf eine Fahrradfahrerin in Schwabing könnte mit dem Mord in Verbindung stehen.

Angriff auf Fahrradfahrerin in München: 46-Jährige stürzt auf Trambahn-Gleise

Am Donnerstag, 15. Juni wurde eine 46-jährige Münchnerin auf der Müllerstraße in Schwabing von einem ihr unbekannten Mann angegriffen. Laut Bericht der Polizei stürzte er auf die Frau zu und stieß sie vom Fahrrad auf die Trambahn-Gleise. Eine heranfahrende Bahn konnte noch rechtzeitig bremsen.

Der Täter ergriff nach dem Vorfall die Flucht, wurde dabei aber von einer Passantin beobachtet. Die 61-Jährige nahm die Verfolgung auf und fotografierte den Unbekannten. Der Flüchtige wurde auf die Frau aufmerksam und reagierte aggressiv. Er trat die 61-Jährige in Bauch und Rücken, stieß Beleidigungen aus und drohte ihr mit dem Tode. Im Anschluss konnte der Unbekannte fliehen.

Die Polizei leitete umgehen eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein, konnte ihn jedoch nicht auffinden. Durch die von der 61-jährigen Passantin geschossenen Fotos konnte der Täter aber erkannt und eindeutig identifiziert werden.

Angriff auf Fahrradfahrerin: 46-jährige Münchnerin schwer verletzt im Krankenhaus

Die 46-jährige Fahrradfahrerin wurde bei dem Sturz schwer verletzt und anschließend durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei berichtet, handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 35-jährigen Mann. Er wurde von den Beamten in den folgenden Tagen vernommen, stritt die Tat jedoch ab.

Aufgrund der Bewertung der Gesamtumstände und dem nach wie vor aggressiven Auftreten des 35-Jährigen wurde dieser schließlich am Mittwoch, 21.06.2023, durch das Gesundheitsamt München zwangsweise in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die Unterbringung in dieser Einrichtung wurde anschließend von einem Richter bestätigt.

Polizei sucht Zeugen Wer hat den Tatablauf beobachten können bzw. wer kann weitere Angaben zu dem Tatverdächtigen mitteilen? Personen, die hier sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsanzeigen, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/2910-0, oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Angriff auf Fahrradfahrerin in München: Verbindung zum „Isar-Mord“ an Domenico Lorusso?

Könnte der 35-jährige Angreifer auch der Isar-Mörder sein? Laut TZ gibt es einige Parallelen zwischen den beiden Fällen. So wie Lorusso war demnach auch die 46-Jährige mit dem Rad unterwegs und so wie der Mörder Lorussos zeigte dieser Angreifer ebenfalls eine sehr plötzliche, unbegründete Aggression. Im Gegensatz zu Lorusso überlebte die Fahrradfahrerin jedoch den Angriff.

Die Polizei stellt jetzt klar, dass es zum jetzigen Zeitpunkt keinen neuen Verdächtigen im Isar-Mordfall gibt. Das Kommissariat 11, welches die Ermittlungen in dem Mordfall führt, wurde zwar über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, hierbei handle es sich jedoch um eine „gängige Praxis“.

Seit Beginn der Mordermittlungen im Fall Domenico Lorusso werde das Kommissariat bei entsprechenden Aggressionsdelikten informiert ‒ so auch in diesem Fall. Eine DNA-Probe des 35-jährigen Tatverdächtigen wird überprüft.

Ermittlungen zum „Isar-Mord“ in München: Fall bis heute ungeklärt

Bei den gesamten Ermittlungen überprüfte die Polizei bislang unter anderem über 1000 Hinweise, an die 7500 Handybesitzer und entnahm über 5800 Speichelproben von Personen. Allein im Rahmen der Funkzellenauswertungen wurden über 560.000 Datensätze festgestellt. Über 400 Meldungen über spuckende Personen wurde dazu nachgegangen.

Bis heute bleibt der Mord an Domenico Lorusso ungeklärt.

