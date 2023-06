Adelgundenheim betreut seit 125 Jahren junge Menschen: „Tun immer ein Spiegel der Zeit“

Von: Katrin Hildebrand

Lange leiteten Franziskanerinnen das Haus. © Adelgundenheim

Das Adelgundenheim kümmert sich schon seit 125 Jahren um Kinder und Jugendliche und gibt ihnen eine Bleibe und Halt. Die Geschichte des Hauses:

Au ‒ Das Fest steigt am Mittwoch, 21. Juni. Dann feiert das Adelgundenheim an der Hochstraße 47 sein 125. Geburtstag – mit Nachbarn, Freunden und Interessierten. Heute ist die Einrichtung der Katholischen Jugendfürsorge ein Erziehungshilfezentrum. Über 70 junge Menschen werden im Haus und in zwei nahegelegenen Wohngruppen betreut.

Der Altbau steht noch. © Adelgundenheim

„Unser Tun war immer ein Spiegel der jeweiligen Zeit“, erklärt die Leiterin Katrin Winkler. „Anfangs ging es um Essen, Trinken, Kleidung und Obdach für die Kinder. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann lebten hier viele Kriegswaisen. Heute sind es junge Leute, deren Eltern ein Alkoholproblem haben oder an einer psychischen Erkrankung leiden.“



125 Jahre Adelgundenheim: „Größeres Zuhause“

Viele Zöglinge, die heute im Adelgundenheim wohnen, seien – anders als viele Menschen glauben – eben keine klassischen Waisen. Auch geflüchtete Kinder und Jugendliche fänden vor Ort einen Platz. „Sie sind alle traumatisiert. Zum Teil sind sie ganz alleine geflohen, haben aber eine Verbindung zu München.“ Das heißt, sie kennen jemanden in der Landeshauptstadt, können dort aber nicht wohnen.

Heute kann man dort klettern. © Adelgundenheim

Trotz der harten Hintergrundbedingungen der jungen Menschen unterscheide sich das Heim nicht so sehr von der vermeintlichen Normalität, meint Winkler. „Bei uns ist es wie zu Hause, nur größer.“ Die Zöglinge fahren in den Urlaub, haben Freunde, Hobbys und können vor Ort sogar Klettern lernen. Nicht alle kehren nach dem Heimaufenthalt zu ihren Eltern zurück: „Bei den Kindern gibt es das natürlich. Bei den Jugendlichen aber geht es darum, selbstständig zu werden.“

Das Jubiläumsfest mit Band und Verköstigung steigt am Mittwoch, 21. Juni von 15 bis 19 Uhr an der Hochstraße 47. Der Eintritt ist frei.

Geschichte eines Kinderheims Damen aus Bürgertum und Adel gründeten 1834 in der Au den „Frauenverein für Kleinkinder-Bewahranstalten“. Das Ziel war, Kinder, die in der Zeit der frühen Industrialisierung verwahrlost auf der Straße herumlungerten, zu beaufsichtigen, zu beschäftigen und zu versorgen. Untergebracht war er zunächst in einem ehemaligen Siechenhaus an der Entenbachstraße. 1898 entstand ein Neubau an der Pöppel-/Ecke Hochstraße, der heute noch zum Heim gehört. Erst 1905 erhielt die Einrichtung den Namen Adelgundenanstalt nach einer Tochter des bayerischen Königs. Seit 1923 unterliegt sie der Katholischen Jugendfürsorge.

