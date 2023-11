Gleich zwei Kirchlein

Stadtteil-Autor erzählt neue Geschichten aus der alten Au – im Fokus steht diesmal die Gegend um den Mariahilfplatz

Von: Katrin Hildebrand

Links des Auer Mühlbachs befanden sich Schloss und Manufaktur, rechts Gärten und Kloster. © Katrin Hildebrand

Ein Historiker hat ein Buch über den Mariahilfplatz auf die Beine gestellt und präsentiert die Gegend rund um den Platz. Hallo verlost auch zwei Exemplare.

Untere Au ‒ Wenn nicht gerade eine Dult oder der Bauernmarkt auf ihm stattfindet, gleicht er mitunter einer Wüste: der Mariahilfplatz. Doch obwohl er selbst – bis auf die Kirche – oft brachliegt, scharen sich um ihn herum diverse wichtige und alte Orte. Stadtviertelhistoriker Peter Klimesch erklärt in seinem neuen Buch aus der Reihe „Bilder aus der alten Au“, erschienen im Selbstverlag, wie viel Geschichte rund um den Platz verborgen liegt: was es etwa mit dem Ortsnamen Neudeck auf sich hat und warum eine berühmte Klosterfrau ihre erste Nacht in der Au auf ihrem Koffer verbringen musste.

Altes Schlösschen

Besonders berühmt war lange Zeit ein kleines Jagdschloss der Wittelsbacher, Anfang des 16. Jahrhunderts erbaut. Es hieß Neudeck und befand sich in der Nähe der heutigen Jugendhilfe-­Einrichtung Flex am Auer Mühlbach, zwischen Hochstraße und dem einstigen Frauengefängnis, die es beide damals ebenfalls noch nicht gab. „Als dann die Jagden nach Nymphenburg verlegt wurden, verfiel das Schloss“, berichtet Klimesch bei einem Rundgang mit Hallo. Auch die Porzellanmanufaktur, heute ebenfalls im Schlossrondell angesiedelt, wurde am Neudeck gegründet. „Das Nymphenburger Porzellan kommt also ursprünglich aus der Au“, schmunzelt der Stadtteilhistoriker.



Heute ansatzweise noch sichtbar: das Kloster der Paulaner-­Mönche, wo einst das Starkbier Salvator erfunden wurde. Mittlerweile befindet sich auf dem Gelände im Südwesten des Platzes unter anderem das Landratsamt München in 50er-Jahre-Optik. Ganz hinten, in Richtung Ohlmüllerstraße, lassen sich noch die alte Kirche und ein Gärtchen erahnen. „Die Paulaner sind aber nicht wie so viele andere Klöster der Säkularisation zum Opfer gefallen“, erklärt Klimesch. „Die haben schon vorher aus finanziellen Gründen das Handtuch geworfen.“ In Verruf geraten sei die Einrichtung außerdem. Vor Ort soll es große Trinkgelage gegeben haben, im Kloster wurde sogar um Geld gespielt. Bei Teilen der Bevölkerung kam das allerdings recht gut an.



Ein Teil des Klosters ist noch erhalten. © Katrin Hildebrand

An der Ostseite des Mariahilfplatzes regiert bis heute das Schulwesen. Dort liegen eine Fachakademie, eine Berufsfach- und Mädchenrealschule sowie weitere Ausbildungsstätten. Zurück gehen diese alle auf Maria Theresia Gerhardinger, die 1839 nach München gerufen wurde, um die Bildung in der Au zu verbessern. Als die Begründerin des Ordens der Armen Schulschwestern in einer Winternacht anreiste, brachte man sie kurzerhand in einem Dienstzimmer des Kutschers unter. Betten gab es dort nicht. Schlafen musste sie auf ihrem Koffer.



Davor steht nun die Landratsamt-Kantine. © Katrin Hildebrand

Gleich zwei Kirchlein

Der Mariahilfplatz selbst diente den Bewohnern früher zum Bleichen von Wäsche, den Obergiesinger Bauern als Vieh- und den Fuhrleuten als Pferdeweide. Früher standen dort zwei Kirchlein: Im 15. Jahrhundert wurde die Heilig-Kreuz-Kapelle, 1639 die alte Mariahilfkirche eingeweiht. Erstere war bereits 1817 wieder Geschichte, letztere 1840. Statt ihr wurde eine neue, größere Kirche errichtet. Auch sie existiert nicht mehr – den Zweiten Weltkrieg überlebte nur den Turm. Die aktuelle Version wurde 1953 eingeweiht.

Das alte Kutscherhaus liegt direkt am Mariahilfplatz. © Katrin Hildebrand

Ein Detail weiß Klimesch von den Dulten am Platz zu berichten. Im Vergleich zu früher sind sie heute klein. „In alter Zeit zogen sie sich von hier durch die ganze Lilienstraße bis zum Deutschen Museum.“ Sogar die Gebsattelstraße wurde in Beschlag genommen. „Heute ginge das nicht mehr“, schmunzelt Klimesch. Schon aus verkehrstechnischen Gründen.

