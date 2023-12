Beschwerden über das morgendliche Angelus-Läuten: Klang sei lauter geworden, hörbar vor allem in Oberer Au

Von: Katrin Hildebrand

Pfarrer Schlosser überhört das Läuten der Mariahilfkirche oft. Susanne Schmitz kommt es lauter vor. © Katrin Hildebrand

Die neuen Kirchglocken der Mariahilfkirche bimmeln lauter als ihre Vorgänger. Der Pfarrer reagiert auf den Vorwurf und im BA werden Maßnahmen diskutiert:

Au – Seit einem halben Jahr taucht das Thema immer wieder auf: Susanne Schmitz (Grüne) vom BA Au-Haidhausen wird von Nachbarn darauf angesprochen, dass die morgendliche Angelus-Glocke der Mariahilfkirche deutlicher hörbar sei als bisher. Nun hat ein Anwohner der Oberen Au beim BA einen Antrag gestellt, das Problem zu beheben, und gebeten, statt um 7 erst um 8 Uhr früh zu läuten.

Susanne Schmitz © privat

„Wie Kirchenglocken empfunden werden, ist sehr subjektiv“, sagt Schmitz gegenüber Hallo. Sie wohnt seit fünf Jahren in der Oberen Au. Vor etwa zwölf Monaten kam auch ihr das morgendliche Angelusläuten schriller vor. „Mich treibt vor allem um, dass mir Personen im Schichtdienst aus der Pflege rückmelden, dass sie ab sieben Uhr aus dem Tiefschlaf gerissen und entsprechend Erholungsphasen verringert werden.“

Gerüchte um die neuen Kirchglocken

Vor Ort gingen bezüglich der Kirchenglocken die wildesten Gerüchte um. Schmitz erklärt: „Tatsächlich habe ich ein paar Mal die Geschichte gehört, dass das wohl diese neuen Glocken aus Rom seien.“ Ein Mitarbeiter der Kirche entlarvte dies jedoch bei der jüngsten BA-Sitzung als Falschmeldung.

Mariahilf-Pfarrer Michael Schlosser kann sich die Sache nicht erklären. „Es gibt seit einem Jahr einen neuen Glockenstuhl aus Holz“, berichtet er auf Nachfrage. „Eigentlich sollte der das Läuten leiser machen.“ Zudem seien die Lamellen am Turm steiler gestellt worden. Auch das, um die Lautstärke zu mindern.

Pfarrer Michael Schlosser © privat

Verfängt sich Klang?

Er selbst kenne nur eine Beschwerde aus der Oberen Au. Aus der Unteren Au gäbe es regelmäßig im Jahr ein bis zwei Beschwerden. „Persönlich überhöre ich oft das Läuten, obwohl ich nebenan lebe. Aber es scheint Gebiete zu geben wo sich der Klang verfängt und dann unangenehm wird.“

Der Pfarrer selbst weiß aktuell keinen Ausweg aus der Glockenproblematik. „Ein neues Lärmgutachten, eventuell in der Oberen Au, wäre mir durchaus recht“, sagt er. Aber das müsse die Stadt entscheiden. Die Idee des Anwohners, wochentags erst um acht Uhr zu läuten, lehnt die Gemeinde ab. Das tue sie schon am Wochenende. Unter der Woche würden allerdings alle Kirchen der Gegend eine Stunde früher bimmeln.

Im BA zeigten sich die Politiker uneins. Brigitte Wolf (Linke), stellvertretende Vorsitzende des Unterausschusses (UA) Soziales, schlug wie der Pfarrer eine Messung vor. Dem schloss sich Ulli Martini (Grüne) an. „Ich bin dagegen Geld für so etwas auszugeben, nur weil sich ein einziger Mensch beschwert“, warf wiederum Nikolaus Haeusgen (CSU) ein. Der BA hat seine Entscheidung vertagt und will zunächst weitere Infos einholen. Das Referat für Klima und Umwelt gibt auf Hallo-Anfrage bekannt, dass weltliches Läuten, also der Uhrenschlag, bei Richtwertüberschreitungen in seiner Lautstärke reduziert werden könne. Anders sei es beim liturgischen Läuten. „Dieses unterliegt dem Recht auf Religionsfreiheit“, sagt Sprecherin Gesine Beste. Die Stadt könne nicht regelnd eingreifen.

Angelusläuten Den Ursprung hat es wohl bei italienischen Franziskanern des Mittelalters. Mit einem Läuten abends sollte der Menschwerdung Gottes gedacht werden. Laut Lukas-Evangelium hatte der Erzengel Gabriel Maria zu dieser Zeit die Geburt Jesu verkündet. Das Morgenläuten kam im 14., das Mittagsläuten im 15. Jahrhundert dazu. Es soll Gläubige erinnern, das Gebet „Angelus“ (Latein: Engel) oder „Engel des Herrn“ zu sprechen. Es mischt „Ave Maria“ mit der Verkündigung im Lukas-Evangelium.

