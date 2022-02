Fotowettbewerb in Au-Haidhausen ‒ Zwölf Siegerfotos werden Kalender für 2023 zieren

Von: Katrin Hildebrand

Im Wettbewerb ist alles möglich: Fotos berühmter Motive wie dem Wiener Platz, Kriechbaumhof, sowie von Kleinoden am Friedhof oder vom Weiße-Rose-Zaun könnten in dem Kalender für 2023 zu sehen sein. © Schlaf

Bewohner von Au und Haidhausen können bis Oktober Motive aus dem Bezirk einreichen. Die zwölf Siegerfotos des Wettbewerbs zieren dann einen Kalender für 2023.

Au-Haidhausen - Motive gibt’s genug. Denkmalgeschützte Häuser, urbanes Leben und jede Menge Winkel, die selbst alteingesessene Bewohner beim Vorübergehen übersehen. Die Au und Haidhausen eignen sich bestens für einen Fotowettbewerb. Herbert Liebhart, Fotograf und Lokalpolitiker, sowie seine Kollegen im BA Au-Haidhausen laden alle Bezirksbewohner dazu ein, ihr selbst geschossenes Lieblingsbild einzureichen.

„Vor ein paar Jahrzehnten gab es schon einmal so einen Wettbewerb hier“, erzählt Liebhart. „Ich dachte mir, das könnte auch heute noch Spaß bereiten. Alle Generationen dürfen mitmachen.“ Der 72-Jährige ist Profifotograf und arbeitet heute an der Breisacherstraße. Sein altes, großes Studio lag an der Kirchenstraße. „Zu Hochzeiten waren dort 30 Leute beschäftigt.“ Wichtig­ster Geschäftsbereich: die Werbefotografie. Zu Liebharts bekanntesten Werken gehören das Titelbild von Nicoles Single „Ein bisschen Frieden“ und von Dschinghis Khans „Klabautermann“, geschossen im Deutschen Museum, Abteilung Seefahrzeuge.



Bis Montag, 15. Oktober, können Viertelbewohner ein Foto einreichen – ob Schwarz-Weiß oder Farbe ist egal, Hauptsache es stammt von 2022. Die zwölf Siegerbilder wählen Liebhart und der BA aus. Alle werden auf einem Kalender fürs Jahr 2023 abgebildet, der gratis an Schulen und Einrichtungen im Viertel verteilt wird. Auch werden sie im Haidhausen-Museum ausgestellt. Infos unter www.fotostudioliebhart.de/fotowettbewerb.

