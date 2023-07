Wirtshaus steht seit Jahren leer – was ist mit Nutzung für Bürger? Viertelpolitik will Ortstermin mit Stadt

Von: Katrin Hildebrand

Nikolaus Haeusgen ärgert sich, dass das Unionsbräu schon seit Jahren leer steht. © Marcus Schlaf

Das Unionsbräu und die Räume im ersten Stock stehen schon seit einiger Zeit leer, was für großen Ärger im BA sorgt. Wie es in Zukunft um die Räume in Bestlage steht:

Au-Haidhausen ‒ Seit 2020 herrscht tote Hose. Das „Unionsbräu“ an der Einsteinstraße 42 liegt brach. Den BA Au-Haidhausen stört das. Er will das alte Gebäude so bald wie möglich von Innen in Augenschein nehmen. Mit der zuständigen Abteilung der Stadtverwaltung will das Gremium dabei klären, wie die Zukunft des Baus aussehen könnte. Ein Ortstermin soll rasch stattfinden. Ein festes Datum gibt es aber nicht.

„Wir wollen wissen, warum so lange nichts passiert“, sagt BA-Chef Jörg Spengler (Grüne) im Gespräch mit Hallo München. „Uns wurden vor längerer Zeit auch Tagungsräume und Treffpunkte für Bürger vor Ort versprochen.“ Die allerneueste BA-Idee für den schönen Altbau: Das Valentin-Karlstadt-Musäum solle dort im ersten Stock einziehen, falls es das Isartor räumen müsste.

Leerstand im Unionsbräu: Lokal und Räume in bester Lage leer

Doch im Unionsbräu tut sich trotz aller Ideen nichts. Zwischen der Stadt und dem Pächter, der das Lokal 2020 übernommen hat, gibt es einen Rechtsstreit um einen Wasserschaden. „Und dieser Streit scheint groß zu sein“, meint Spengler. Bei dem geforderten Ortstermin mit der Stadt möchten sich die Politiker den Schaden ansehen. Und überlegen, wie der Bau schnell wieder genutzt werden kann.



Dabei geht es nicht nur um das Lokal unten, sondern auch um den ersten Stock. „Die Räume dort sind sehr schön und hell“, erklärt der BA-Denkmalschutzbeauftragte Nikolaus Haeusgen (CSU). „Sie sollten gemäß ausdrücklicher Vereinbarung auch örtlichen Vereinen, Initiativen und Institutionen zur Verfügung stehen.“ Dies sei infolge des Stillstands bis heute nicht passiert. Schon oft gab es die Idee, den ersten Stock des Bauwerks bürgerschaftlich zu nutzen. 2014 wurde ein entsprechender Antrag beschlossen. Auch damals stand das Haus leer, fand ab 2015 aber einen neuen Wirt.

„Aus Sicht des BA wie auch der steuerzahlenden Bürgerschaft ist der jahrelange Leerstand dieser städtischen Immobilie in Haidhauser Bestlage ein riesengroßes Ärgernis“, fasst Haeusgen zusammen. Das „Ärgernis“ scheint sich jedoch nicht so bald in Wohlgefallen aufzulösen. Auf Hallo-Anfrage zum Unionsbräu gab das Kommunalreferat bekannt: „Das Anwesen ist derzeit vermietet. Eine Verfügbarkeit ist nicht gegeben.“

Unionsbräu Der Bau stammt aus 1896 und steht unter Denkmalschutz. Früher befand sich dort die „Brauerei zur Schwaige“. 1885 wurde unter dem Eigentümer Joseph Schülein die Marke Unionsbräu gegründet. Eine Hausbrauerei bestand bis 2012.

