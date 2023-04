Lokalpolitiker fordern, Pachtvertrag für Parkplatz auf Mariahilfplatz nicht zu verlängern

Von: Daniela Borsutzky

Teilen

Seit langem steht die bisherige Nutzung des Mariahilfplatzes auf dem Prüfstand. Die örtliche SPD will jetzt beantragen, dass die Stadt den Pachtvertrag für den dortigen Parkplatz nicht weiter verlängert. © Nina Reitz

Die Nutzung des Mariahilfplatzes wird schon länger überdacht. Nun sehen SPD und Grüne die Gelegenheit, den Platz für eine neue Nutzung zu gewinnen. Die Pläne:

Untere Au ‒ Der Mariahilfplatz soll grüner werden – so fasste Jörg Spengler (Grüne), Vorsitzender des BA Au-Haidhausen, die Pläne der Lokalpolitiker in der Hallo-Jahresvorschau zusammen. Auch wenn dem nicht alle BA-Mitglieder und Viertelbewohner so uneingeschränkt zustimmen würden, ist dennoch klar: künftig soll sich der Platz verändern.

Jörg Spengler © privat

Damit sich mehr Möglichkeiten für eine Umgestaltung bieten, will die örtliche SPD, dass der Pachtvertrag für den dortigen Parkplatz auf der Südseite nicht verlängert wird

Parkplatz auf Mariahilfplatz soll nicht verlängert werden: Noch mehr Feste auf dem Platz?

Der Bezirksausschuss und die Bürger der Unteren Au befänden sich in einem Meinungsbildungsprozess, wie die Gestaltung und Nutzung des Mariahilfplatzes zukünftig ausschauen soll, erklärt SPD-Sprecherin Nina Reitz. „Dessen Gestaltungsspielraum würde von vorneherein stark eingeschränkt, wenn ein Teil der Fläche bereits fest und auf Jahre hinaus als gebührenpflichtiger Parkplatz gebunden wäre“, begründet Reitz den Antrag, den die Sozialdemokraten in der kommenden BA-Sitzung am Mittwoch, 26. April, einbringen wollen. „Die Stadt sollte den Bürgern eine echte Chance geben, über die Nutzung zu entscheiden“, findet Reitz.



Nina Reitz © privat

Bei der Frage, wie es um die Aufenthaltsqualität auf diesem zentralen Platz steht, scheiden sich die Geister. Momentan finden drei Dulten pro Jahr statt, außerdem gibt es jeweils mittwochs und samstags einen Wochenmarkt. Darüber hinaus wird der Platz in der Regel nicht bespielt. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Diskussionen um die Zukunft des Platzes, sowohl im Bezirksausschuss als auch bei Einwohnerversammlungen. Während die einen sich neben den traditionellen Dulten weitere Feste wünschen, sehen die anderen zusätzliche Veranstaltungen skeptisch.



Drei Dulten finden jährlich auf dem Mariahilfplatz statt. Könnten noch weitere Fest dort stattfinden in Zukunft? © Katrin Hildebrand

Parkplatz auf Mariahilfplatz soll nicht verlängert werden: Zentraler Dorfplatz falsch genutzt

„Im Viertel werden immer mehr Radentscheidsmaßnahmen umgesetzt, wodurch Parkplätze wegfallen. Unsere Fraktion fände es sinnvoll, diese zumindest teilweise zu ersetzen, indem man den Parkplatz den Parklizenzinhabern kostenlos zur Verfügung stellt“, schlägt Reiz vor.



Laut BA-Chef Jörg Spengler wollen die Grünen den SPD-Antrag unterstützen. Dieser bekräftige eine BA-Forderung, die im Rahmen eines Kriterienkatalogs nach der vergangenen Einwohnerversammlung erstellt wurde. „Kürzlich kam ein Schreiben vom Referat für Arbeit und Wirtschaft, dass der Parkplatz über 2024 hinaus verpachtet werden soll“, berichtet Spengler.

„Das ist ein Unding, weil dadurch all unsere Bemühungen, den Mariahilfplatz neu zu gestalten, ihn kinder- und klimafreundlicher zu machen, Makulatur sind.“ Persönlich ärgere es ihn außerdem, dass der „zentrale Dorfplatz der Au als Autoabstellplatz vergeudet“ werde. „Das wirkt total aus der Zeit gefallen“, sagt Spengler.



Parkplatz auf Mariahilfplatz soll nicht verlängert werden: Keine Stellungnahme der Stadt zur Forderung

Die örtliche CSU wollte vorab keine Stellungnahme zu dem Antrag abgeben. Auch, weil zu Redaktionsschluss noch keine Fraktionssitzung stattgefunden hatte.



Laut Wolfgang Nickl vom zuständigen Referat für Arbeit und Wirtschaft (RAW) wird der Parkplatz immer für vier Jahre verpachtet, Betreiber ist das BRK. Derzeit läuft der Vertrag bis 31. Dezember 2025. „Der Mariahilfplatz gehört der Stadt. Da er zum Betriebsvermögen des RAW gehört, ist das RAW grundsätzlich für die Bewirtschaftung und Instandhaltung zuständig“, erklärt Nickl. Zur Forderung der SPD hat das RAW keine Stellung genommen.



Bei einem Bürger-Workshop, den der BA demnächst veranstalten will – voraussichtlich im Sommer oder Herbst –, ist die Bevölkerung aufgerufen, sich an der künftigen Gestaltung des Platzes zu beteiligen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.