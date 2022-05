München: Auf Zeitreise am Nockherberg ‒ Einblicke in neues Stadtteilbuch

Von: Katrin Hildebrand

Teilen

Auf Zeitreise am Nockherberg: Historiker veröffentlicht neues Stadtteilbuch. © Katrin Hildebrand

Stadtteilhistoriker gibt preis: Wo heute der Kronepark liegt, lebten einst Brauer und Zirkuschef in einer Prunkvilla. Einblicke in das neue Stadtteilbuch...

Au - Immer wieder muss ein altes Gebäude einem neuen weichen – oder ein Herbergsanwesen wird zum modernen Edelbau. Ein winziges Vorkriegshäusl mit der Nummer 29 soll als nächstes an der Reihe sein. Es passt perfekt zur Nockherstraße, die sich direkt vor der Anhöhe zum Nockherberg an den Hang schmiegt. Auch hier, im letzten Winkel der Unteren Au, wird gentrifiziert, aufgehübscht, umgebaut.

Damit die alte Straße und ihre Geschichte nicht vergessen werden, hat Stadtteilhistoriker Peter Klimesch ein neues Buch geschrieben: In „Nockherberg und Nockherstraße“, erschienen im Selbstverlag unter www.p-klimesch.de, erinnert er daran, dass der Kronepark einst ein Privatgarten war und dass die aktuellen Pläne vom Zugbahnhof Kolumbusplatz schon Ende des 19. Jahrhunderts existierten.

Wir verlosen zwei Exemplare des Buches „Nockherberg und Nockherstraße“.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Auf Zeitreise am Nockherberg: Einblicke in neues Stadtteilbuch „Nockherberg und Nockherstraße“

„Um 1813 herrschte zu Fuße des Hangs, wo jetzt die Nockherstraße liegt, absoluter Bauboom“, erklärt Klimesch, der selbst in dem Sträßlein wohnt. Gründe für den Boom: Die Au war kurz zuvor Vorstadt geworden, hatte einen Gemeinderat bekommen und zog unzählige Tagelöhner an. Der Rat gab schließlich auch Flächen zur Bebauung frei, die zuvor wegen der Hochwasserbedrohung oder der extremen Steigung als ungeeignet gegolten hatten. Zum Hang hin entstanden Anwesen mit vielen kleinen Herbergen in und hinter dem Haus für arme Familien.

Drei nebeneinander liegende Gebäude sind heute noch in veränderter Form erhalten – die Hausnummern 25, 27 und 29. Auf der dem Hang gegenüber liegenden Seite hingegen befanden sich einst Gärtnereien. „Als immer mehr Menschen zuzogen, haben die Eigentümer den Grund gewinnbringend verkauft oder bauten selber“, sagt Klimesch.

Stadtteilhistoriker Peter Klimesch wohnt selbst in der Nockherstraße. © Katrin Hildebrand

Das Viertel wuchs. 1870 entstand die Eisenbahnstrecke vom Haupt- zum Ostbahnhof – und es wurde überlegt, direkt am Bahnwärterhäusl, das sich etwa auf Höhe der heutigen Nockherstraße 47 direkt an den Gleisen befand, einen Zugstopp einzurichten. 1896 wurde der Plan verworfen. Warum, weiß auch Stadtteilforscher Klimesch nicht.



Während unten die Armen lebten, hausten auf der Anhöhe auch erfolgreiche Unternehmer. Im heute städtischen Kronepark, in etwa dort, wo sich nun der Spielplatz befindet, stand früher die Villa des Brauerei-Besitzers Franz Xaver Schmederer samt Park und Teich. 1932 kaufte Zirkusdirektor Carl Krone das Anwesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war dort der Münchner Cowboy Club inklusive Pferden und Reitbahn untergebracht. Seit 1985 ist der Kronepark eine öffentliche Grünfläche.



Oberhalb der Nockherstraße liegt der Kronepark. Dort stand früher eine prachtvolle Villa. © Stadtarchiv

Wir verlosen zwei Exemplare des Buches „Nockherberg und Nockherstraße“.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.