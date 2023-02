Planer stellen drei Entwürfe für Sanierung der Alten Schule Aubing vor

Von: Andreas Schwarzbauer

Für die Sanierung der Alten Schule an der Altostraße in Aubing haben Architekten nun drei Entwürfe vorgestellt. © Andreas Schwarzbauer

Gleich drei Entwürfe gibt es für die Sanierung der Alten Schule an der Altostraße in Aubing. Was die Vorschläge im Detail vorsehen und worin sie sich unterscheiden

Aubing Drei Varianten haben Architekten zur Sanierung der Alten Schule Aubing an der Altostraße 16 erarbeitet und vorgestellt. Die bisherigen Nutzer, das Bayerische Rote Kreuz (BRK) und der Mieter einer Wohnung im Obergeschoss sollen in jedem Fall bleiben.

1. Vorschlag: Größeres Nebengebäude für Alte Schule Aubing

In einem neuen Nebengebäude (rechts) soll der Lehrsaal untergebracht werden. Im Norden (links) soll es einen öffentlichen Zugang zum Garten geben. © Visualisierung: Baur&Latsch

Bei zwei Lösungen wird der einstöckige Anbau aus den 60er-Jahren abgerissen und durch ein neues Gebäude ersetzt. Ein Vorschlag sieht darin den circa 60 bis 65 Quadratmeter großen Lehrsaal vor, der sich bisher im Erdgeschoss des Bestandsgebäudes befindet. Er wäre dadurch vom restlichen Haus getrennt und die Aubinger könnten ihn eventuell für private Feiern anmieten. Dieser Neubau soll wie ein Nebengebäude, also eine Art Schuppen, wirken. „Das versuchen wir, durch eine Holzfassade zu erreichen“, sagt Architekt Florian Latsch.

Im Inneren des alten Schulhauses soll es im Erdgeschoss eine kleinteilige Struktur mit Stube, Wach-, Ruhe- und Jugendraum sowie Umkleiden geben. Im ersten Stock würde ein zusätzliches Zimmer entstehen, für das sich das BRK noch eine Nutzung überlegen müsste.

Sanierung der Alten Schule Aubing: Vorgarten im Fokus

Den Vorgarten wollen die Planer so vergrößern, sodass er sich über die gesamte Gebäudebreite erstreckt. Im Norden soll es einen öffentlichen Zugang zu einem Teil des Gartens geben. „Die Leute können dort hineingehen und sich auf die Bänke setzen“, sagt Landschaftsarchitektin Stefanie Vilsmaier. Der Bereich des BRK bleibe abgeschlossen. Im Süden bleiben seine beiden Stellplätze erhalten.

Zudem sieht der Entwurf eine Ost-West-Verbindung im Norden des Grundstücks vor, die von der Alto- und zur Liedlstraße führt. Diesen Weg habe es früher schon einmal gegeben. Allerdings sehen ihn die Planer kritisch. Dafür müsste wertvolle Grün- und Staudenflächen des Gartens hinter der Alten Schule weichen. Zudem befinde sich dort auch ein Bodendenkmal. Zudem hätte er keinerlei Erschließungsfunktion. BA-Mitglied Karin Binsteiner plädierte allerdings dennoch dafür, den Weg zumindest „anzudeuten“. „Man muss nicht die gesamte Hecke rausmachen, sondern kann vielleicht eine Art Allee anlegen.“

2. Vorschlag für die Sanierung der Alten Schule: kleineres Nebengebäude und öffentlicher Platz

Im dritten Entwurf soll sich der Vorgarten durch einen halbrunden Platz zum öffentlichen Raum öffnen. © Visualisierung: Baur&Latsch

Die andere Variante sieht einen schmaleren Neubau vor, in den die Umkleiden, der Ruhe- und der Wachraum verlagert werden. Dadurch sei der Abstand zum Schulhaus etwas breiter und die Sicht auf die Südfassade besser. Der Lehrsaal bleibt mit Stube und Küche im Erdgeschoss, darüber sind der Jugendraum und ein Büro vorgesehen.

Der Vorgarten soll sich durch einen kleinen, halbrunden Platz an der Grundstücksgrenze zum Straßenraum hin öffnen. Für BA-Chef Sebastian Kriesel meinte: Ich kann durch die Öffentlichkeit in den Vorgarten ziehen. Das ist sicherlich ein Gewinn.“ Jürgen Müller von der Bürgervereinigung regte an, die Parkplätze an der Straße zu streichen, damit der Bereich besser zugänglich und sichtbarer sei. Landschaftsarchitekt Martin Mendel berichtete allerdings, dass der Denkmalschutz für den Erhalt eines durchgehenden Zauns plädiere. „Dann wäre diese Variante gestorben.“

Die Stellplätze des BRK sollen sich entlang des Nebengebäudes finden. Für Klaus Bichlmayer geht dadurch aber der Effekt, einen besseren Blick auf die Schule zu haben, verloren. Mendel erklärt, dass die Fahrzeuge dort nur für bestimmte Veranstaltungen oder Übungen stünden und nicht permanent parkten. Für ein Bereitschaftsauto gebe es im rückwärtigen Bereich an der Liedlstraße eine Garage.

3. Entwurf für die Sanierung der Alten Schule Aubing: die Basisvariante

In der Basisvariante bleibt der Anbau stehen. © Visualisierung: Baur&Latsch

Die Räume im Inneren ändern sich aber. Die Stube wandert ins Erdgeschoss. Dort finden sich zudem Umkleiden mit Duschen und der unveränderte Lehrsaal. Der Jugendraum findet sich im ersten Stock. An der Fassade werden die drei Fenster zur Altostraße vergrößert. Den Vorgarten wollen die Planer durch eine Staudenbepflanzung aufwerten. Vor dem Haus haben sie Bänke vorgesehen.

In allen Fällen sollen die Fenster wieder Sprossen und Läden erhalten. Dazwischen wollen die Planer Rankgitter anbringen. Die zahlreichen Strom- und Schaltkästen an der Grundstückgrenze wollen sie im Norden oder Süden bündeln. Entfernen können sie diese nicht. „Wir müssen damit umgehen. Wir können sie nicht wegzaubern“, sagt Vilsmaier.

Sanierung der Alten Schule Aubing: Diskussion um rückwärtigen Garten

Müller von der Bürgervereinigung erkundigte sich, warum die Öffnung des großen Gartens hinter dem Gebäude in keiner Variante vorgesehen sei. Stadtteilmanager Daniel Genée erklärte, dass man abwägen musste, ob man dieses Kleinod erlebbar machen und in seiner jetzigen Form erhalten wollte. „Es soll keine x-beliebige Grünfläche werden. Deshalb soll er nur von außen sichtbar sein.“ Zudem sei dort die ein oder andere Veranstaltung beispielsweise der Volkshochschule vorgesehen. Müller sprach sich daraufhin zumindest für eine Durchwegung aus. „Er ist wunderschön. Aber Ottonormalverbraucher hat nichts davon, obwohl es öffentlicher Grund ist.“ Eine andere Besucherin schlug vor, zumindest den Zaun am Liedlweg niedriger zu machen.

Ob der rückwärtige Garten der Alten Schule Aubing geschützt oder zugänglich gemacht werden soll, darüber drehten sich die Diskussionen. © Klaus Bichlmayer

Grundsätzlich gefielen den Besuchern die Entwürfe. Stadtteilhistoriker Werner Dilg, der lange dafür gekämpft hatte, die Alte Schule als Einzeldenkmal auszuweisen, lobte die „gründlichen und fantasievollen Vorschläge“. Man sei auf einem guten Weg hin zu einem „Leuchtturmprojekt für Aubing“. Kriesel hält die Rückkehr der Spaliere und Fensterläden für wichtig. „Es hat aber viel zu lange gedauert. Die Stadt hat hier eine Vorbildfunktion.“

Die Verwaltung wird nun einen Vorschlag für den Stadtrat erarbeiten, der voraussichtlich 2024 entscheiden werde.

