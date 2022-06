Bezirksausschuss will Tempo 30 auf der Altostraße in Aubing testen

Von: Andreas Schwarzbauer

Um den Verkehr auf der Altostraße übersichtlicher zu machen, will der Bezirksausschuss probeweise Tempo 30 einführen. © Andreas Schwarzbauer

Um die unübersichtliche Verkehrs-Situation auf der Altostraße in Aubing zu verbessern, will der Bezirksausschuss Tempo 30 testen. So stehen die Chancen...

Aubing - Der Bezirksausschuss will auf der Altostraße zwischen Limes-Unterführung und Autobahntunnel probeweise durchgehend Tempo 30 einführen. Die Grünen hatten dies bei der jüngsten Sitzung beantragt. Derzeit wechselt die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dieser Strecke mehrmals. „Dem Autofahrer kommt eine Vielzahl an Verkehrsschildern entgegen. Gleichzeitig ist die Situation unübersichtlich, sodass er sich auf die Fahrbahn konzentrieren muss und ihm nicht immer klar ist, in welchem Geschwindigkeitsbereich er sich befindet“, meint Dagmar Mosch (Grüne). Das könnte die Neuregelung ändern.

Altostraße Aubing: Bezirksausschuss diskutiert über Einführung von Tempo 30

Robert Brenner (SPD) stimmte zu, dass der Abschnitt „schwierig“ sei. Allerdings müsse man zuerst klären, ob der öffentliche Nahverkehr durch Tempo 30 nicht zu sehr ausgebremst werde. Siegfried Liedl widersprach: „Busse fahren in München häufiger auf 30er-Strecken. Außerdem ist erwiesen, dass Tempo 30 die ideale Geschwindigkeit ist, damit der Verkehr fließt.“

Klaus Ziegler (Freie Wähler/ÖDP) verwies auf die fehlenden Erfolgsaussichten für den Antrag. „Bei der Bürgerversammlung hat das Mobilitätsreferat deutlich gesagt, dass Hauptverkehrs­achsen nicht zu 30er-Straßen erklärt werden.“ Wolfgang Bösing (Grüne) und Thomas Hampel (SPD) verwiesen allerdings auf die Alte Allee, die Bergson- und die Offenbachstraße, auf denen die Geschwindigkeit begrenzt ist. Das Gremium beantragte daher, Tempo 30 für ein Jahr zu testen.

